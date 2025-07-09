Сваха Осипова усомнилась в возможном романе Киркорова и Бузовой

09 июля 2025, 09:01

Сваха Осипова считает, что Бузова и Киркоров пока «женаты» только на сцене

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Недавняя близость Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой на концерте Димы Билана породила слухи о возможном романе. Сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти» заявила, что пока Киркоров и Бузова «женаты» только на сцене.