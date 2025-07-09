Сваха Осипова усомнилась в возможном романе Киркорова и Бузовой

Сваха Осипова считает, что Бузова и Киркоров пока «женаты» только на сцене
Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Недавняя близость Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой на концерте Димы Билана породила слухи о возможном романе. Сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти» заявила, что пока Киркоров и Бузова «женаты» только на сцене.



Эксперт подчеркнула, что оба артиста — амбициозные, целеустремленные и полностью погружены в работу. По словам Осиповой, их характеры слишком похожи, чтобы построить гармоничные отношения.

Сваха выразила мнение, что Киркорову и Бузовой нужны «земные» спутники жизни, которые «ждут дома с горячим ужином и теплым пледом». Возможный роман артистов —это продуманный пиар-ход, заключила Осипова.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0