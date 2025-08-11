Колумбийский рэпер прервал выступление в Мехико-Сити из-за зрительницы с малышом

11 августа 2025, 18:11

Малума остановил концерт, чтобы сделать замечание матери с грудным ребёнком

Малума (Фото: Instagram* / @maluma)

В Мехико-Сити колумбийский рэпер Малума прервал своё выступление, когда заметил в толпе женщину с грудным ребёнком, сообщает Page Six.





31-летний артист, настоящее имя которого — Хуан Луис Лондоньо Ариас, прямо во время песни обратился к матери и сделал ей резкое замечание. ​





«Думаешь, это хорошая идея — приводить годовалого ребёнка туда, где такой уровень шума? В следующий раз возьми наушники для подавления шума. Это вопрос ответственности», — сказал Малума.