Колумбийский рэпер прервал выступление в Мехико-Сити из-за зрительницы с малышом

Малума остановил концерт, чтобы сделать замечание матери с грудным ребёнком
Малума (Фото: Instagram* / @maluma)

В Мехико-Сити колумбийский рэпер Малума прервал своё выступление, когда заметил в толпе женщину с грудным ребёнком, сообщает Page Six.



31-летний артист, настоящее имя которого — Хуан Луис Лондоньо Ариас, прямо во время песни обратился к матери и сделал ей резкое замечание. ​

«Думаешь, это хорошая идея — приводить годовалого ребёнка туда, где такой уровень шума? В следующий раз возьми наушники для подавления шума. Это вопрос ответственности», — сказал Малума.
Он отметил, что говорит это как отец: у него растёт дочь Пэрис от девушки Сусаны Гомес, и он никогда бы не взял малышку на подобный концерт.

Ситуация вызвала оживлённые споры. Часть зрителей поддержала позицию музыканта, сочтя его слова заботой о безопасности ребёнка. Другие же посчитали, что он публично унизил женщину, и напомнили, что решение о присутствии ребёнка на концерте остаётся за родителями.
Софья Метелева

