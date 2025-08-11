Колумбийский рэпер прервал выступление в Мехико-Сити из-за зрительницы с малышом
Малума остановил концерт, чтобы сделать замечание матери с грудным ребёнком
В Мехико-Сити колумбийский рэпер Малума прервал своё выступление, когда заметил в толпе женщину с грудным ребёнком, сообщает Page Six.
31-летний артист, настоящее имя которого — Хуан Луис Лондоньо Ариас, прямо во время песни обратился к матери и сделал ей резкое замечание.
«Думаешь, это хорошая идея — приводить годовалого ребёнка туда, где такой уровень шума? В следующий раз возьми наушники для подавления шума. Это вопрос ответственности», — сказал Малума.Он отметил, что говорит это как отец: у него растёт дочь Пэрис от девушки Сусаны Гомес, и он никогда бы не взял малышку на подобный концерт.
Ситуация вызвала оживлённые споры. Часть зрителей поддержала позицию музыканта, сочтя его слова заботой о безопасности ребёнка. Другие же посчитали, что он публично унизил женщину, и напомнили, что решение о присутствии ребёнка на концерте остаётся за родителями.