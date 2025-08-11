Экс-супруга Паши Техника о Гуфе: «Мне этот человек не нравится»
Бывшая жена Техника призналась, что недолюбливает Гуфа из-за его образа жизни
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) высказалась о своём отношении к Гуфу, который не появился на похоронах её бывшего мужа.
По её словам, неприязнь к Алексею Долматову (настоящее имя Гуфа) связана с его образом жизни.
«Я с ним не общаюсь. Мне этот человек не нравится, конфликта нет. Это [неприязнь] связано с его образом жизни», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».Паша Техник при жизни был близко знаком с Гуфом, поэтому подписчики поинтересовались у Мельничук, почему тот не пришёл проститься. Она отметила, что из всего, что связано с Долматовым, ей импонирует только его альбом «Город дорог».
Напомним, рэпер Паша Техник скончался 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Он умер в госпитале Таиланда, где врачи не смогли его спасти.