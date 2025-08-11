Экс-супруга Паши Техника о Гуфе: «Мне этот человек не нравится»

11 августа 2025, 18:24

Бывшая жена Техника призналась, что недолюбливает Гуфа из-за его образа жизни

Ева Карицкая / Карина Мельничук и Паша Техник (Фото: Instagram* / @evaevakaritskayaa)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) высказалась о своём отношении к Гуфу, который не появился на похоронах её бывшего мужа.





По её словам, неприязнь к Алексею Долматову (настоящее имя Гуфа) связана с его образом жизни.





«Я с ним не общаюсь. Мне этот человек не нравится, конфликта нет. Это [неприязнь] связано с его образом жизни», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».