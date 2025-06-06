Беременная Александра Трусова устроила трогательную фотосессию с мужем
Александра Трусова и Макар Игнатов, ожидающие своего первенца, поделились трогательными кадрами с фотосессии в преддверии рождения сына. В марте фигуристы сообщили радостную новость о беременности, а на гендер-пати выяснилось, что у пары будет мальчик.
20-летняя спортсменка и ее 24-летний муж решили запечатлеть этот особенный период в своей жизни. На снимках Александра предстала в нежном образе в белом костюме с цветочным топом, демонстрируя округлившийся живот. Макар, в свою очередь, выбрал элегантный черный наряд.
Позже пара переоделась, примерив спортивные и джинсовые аутфиты, продемонстрировав свою любовь и ожидание чуда. Снимки получились очень искренними и трогательными, вызвав восторг у поклонников фигуристов.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
Читайте также: