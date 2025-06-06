Беременная Александра Трусова устроила трогательную фотосессию с мужем

06 июня 2025, 12:46

Трусова и Игнатов поделились кадрами с фотосессии перед рождением ребенка

Александра Трусова ( Фото: Instagram* @avtrusova )

Александра Трусова и Макар Игнатов, ожидающие своего первенца, поделились трогательными кадрами с фотосессии в преддверии рождения сына. В марте фигуристы сообщили радостную новость о беременности, а на гендер-пати выяснилось, что у пары будет мальчик.