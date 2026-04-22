Роза Сябитова призналась, что делала пластику для сохранения молодости

22 апреля 2026, 19:05

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха России Роза Сябитова призналась, что делала пластические операции в погоне за молодостью. Однако сейчас предпочитает стареть в естественном режиме.





В беседе с Общественной Службой Новостей Сябитова подчеркнула, что поддерживает свою внешность и на сегодняшний день ухаживает за кожей с помощью уходовых средств. Однако ранее она все же прибегала к помощи пластических хирургов.





«Это было уже давно. Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я все-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — сказала Сябитова.