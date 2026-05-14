«Бог — судья»: Лерчек показала лечение и шрам после операции
Лерчек со слезами ответила хейтерам после обвинений во лжи о раке
Валерия Чекалина впервые жёстко ответила на обвинения в том, что якобы выдумала свой диагноз ради хайпа. Новое видео появилось в личном блоге блогерши, который сейчас ведёт её возлюбленный Луис Сквиччиарини.
На кадрах Лерчек показала процесс лечения прямо в палате больницы. Блогерша призналась, что особенно тяжело переносит не только саму болезнь, но и волну недоверия со стороны пользователей Сети.
«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов, мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Но мы показываем всё как есть. Вот у меня стоит капельница. Лекарство идёт через раковый порт, который сразу поступает в центральную вену», — рассказала Валерия.Валерия Чекалина сообщила, что ей предстоит провести ночь в клинике. Рядом с ней останется Луис Сквиччиарини, который активно поддерживает возлюбленную на протяжении всего лечения.
Во время съёмки мужчина попросил Валерию показать подписчикам шрам после операции на позвоночнике. По его словам, серьёзного перелома спины не было, поэтому восстановление проходит легче, чем могло бы. Сам Сквиччиарини также эмоционально отреагировал на обвинения в адрес блогерши.
«Бог — судья тем, кто не верит. Мы ни на кого зла не держим. Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи», — написал он.Сейчас поклонники массово поддерживают Валерию Чекалину в комментариях и желают ей скорейшего выздоровления.