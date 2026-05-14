«Бог — судья»: Лерчек показала лечение и шрам после операции

14 мая 2026, 22:44

Лерчек со слезами ответила хейтерам после обвинений во лжи о раке

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина впервые жёстко ответила на обвинения в том, что якобы выдумала свой диагноз ради хайпа. Новое видео появилось в личном блоге блогерши, который сейчас ведёт её возлюбленный Луис Сквиччиарини.





На кадрах Лерчек показала процесс лечения прямо в палате больницы. Блогерша призналась, что особенно тяжело переносит не только саму болезнь, но и волну недоверия со стороны пользователей Сети.





«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов, мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Но мы показываем всё как есть. Вот у меня стоит капельница. Лекарство идёт через раковый порт, который сразу поступает в центральную вену», — рассказала Валерия.

«Бог — судья тем, кто не верит. Мы ни на кого зла не держим. Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи», — написал он.