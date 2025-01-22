Беременная блогерша Карина Каспарянц вступилась за мужа на фоне скандала из-за его измен

Карина и Гаянэ Каспарянц и Оск Маркарян (Фото: соцсети)
Несколько дней в Сети активно обсуждается блогер Карина Каспарянц и её супруг Оск Маркарян. Причной тому — новогодний влог девушки, на кадрах которого мужчина ведёт себя странно: хает её стряпню, критикует упаковку подарков, говорит, что они в первую очередь друзья, а не муж и жена, а потом засыпает, оставив беременную жену с маленьким ребёнком.
Этот влог породил жаркие дискуссии среди подписчиков, передаёт сетевое издание Super.ru. Одни говорят, что за долгие годы брака Оск и Карина стали уже просто бизнес-партнёрами, а не семьёй. Другие и вовсе предрекают им скорый развод. Некоторые девушки пишут, что теперь не хотят выходить замуж, так как боятся, что их супруг окажется таким же «жлобом», как Маркарян. Кое-кто обвиняет его в неверности, пустив слух, что пока Карина ухаживает за маленьким ребёнком и готовится снова стать мамой, её муж развлекается в сауне с её же подписчиками.
Сама Каспарянц никак не комментировала происходящее, сосредоточившись на публикации обычного семейного контента. Но наконец и она не выдержала и опубликовала новый влог, в котором заступилась за своего мужа и опровергла все слухи. По словам блогера, она никак не ожидала, что её новогодний ролик вызовет такую волну хейта и негатива в отношении Оска.
По её словам, Оск всегда поддерживал её и помогал проходить трудные периоды её жизни. Карина подчеркнула, что только благодаря мужу она стала такой известной и продолжает вести свой блог.
Справка: Влог — сокращение слова видеоблог (англ. vlog, от video blog или video log) — форма блога, в котором средством передачи информации является видео.
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Сама Каспарянц никак не комментировала происходящее, сосредоточившись на публикации обычного семейного контента. Но наконец и она не выдержала и опубликовала новый влог, в котором заступилась за своего мужа и опровергла все слухи. По словам блогера, она никак не ожидала, что её новогодний ролик вызовет такую волну хейта и негатива в отношении Оска.
«Я знаю своего мужа, потому что я с ним 10 лет. Он моя поддержка и опора в моменты, когда мне это необходимо. И здесь я хочу быть поддержкой и опорой для него, хоть ему и пофиг, он не обращает внимания на весь этот хейт, но я хочу его защитить... Это наши отношения. Это то, к чему я привыкла, это то, к чему он привык. И его острый юмор я воспринимаю нормально» — сказала Карина.
По её словам, Оск всегда поддерживал её и помогал проходить трудные периоды её жизни. Карина подчеркнула, что только благодаря мужу она стала такой известной и продолжает вести свой блог.
Справка: Влог — сокращение слова видеоблог (англ. vlog, от video blog или video log) — форма блога, в котором средством передачи информации является видео.
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Александр Бойцов