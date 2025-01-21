Сделал предложение после измены с бывшей: как развиваются отношения Давы и Мари Краймбрери и почему блогер расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян (Фото: соцсети)
В конце лета блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, известный общественности как Дава, сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери. Об этом намекнула сама исполнительница, поделившись фото обручального кольца. Причем до этого момента звездные влюбленные не афишировали свои отношения, боясь навлечь критику и осуждение со стороны бывших партнеров.
Публику поразило, что девушка согласилась на замужество даже после того, как Дава изменил ей со своей бывшей — певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Что известно о романе Давы и Мари Краймбрери и по какой причине они скрывали свои отношения три года — в материале «Радио 1».
Отношения Давы и Мари Краймбрери
Впервые о романе Мари и Давы начали судачить осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. В тот момент блогер публично позвал Краймбрери на свидание. Однако певица не планировала сразу соглашаться на ухаживания Давы.
После этого Давид начал активно действовать. Уже через некоторое время влюбленных засняли в Дубае, затем — в Турции и в Армении.
Причем в социальных сетях артисты регулярно делились видео и фото, на которых даже без лиц было очевидно, что они пара.
В марте 2024 года Краймбрери неожиданно разоткровенничалась, подтвердила отношения и представила Даву фанатам. Это произошло на ее концерте в Минске, куда Манукян прилетел вместе с семьей.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: соцсети)
Перед началом песни «Случилась осень» Мари произнесла трогательную речь и попросила аплодисментов для мамы Давы, которая воспитала для нее любимого человека, и для его бабушки.
21 августа, в свой день рождения, Мари Краймбрери опубликовала кадры, на которых подписчики заметили внушительное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.
Потом певица поделилась с журналистами, что Дава в самом деле предложил Мари стать его женой. Певица согласилась.
Измена Давы с Ольгой Бузовой
Внезапно в жизнь Давида снова ворвалась Ольга Бузова, с которой он находился в отношениях до союза с Мари более двух лет. В мае 2024 года на реалити-шоу «Сокровища императора» они встретились.
Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
Ольга Бузова уже несколько раз намекала, что в ее сердце по-прежнему остались чувства к блогеру. Вдруг со слезами на глазах экс-звезда «Дома-2» попросила Даву подойти к ней и потом поцеловала. После этого Ольга поделилась, что она всё еще ждет от бывшего партнера извинений.
Дава и его избранница никак не прокомментировали неоднозначный инцидент. Однако поклонники решили, что пара так и не смогла до конца пережить расставание, поэтому их все еще тянет друг к другу.
Почему Дава и Ольга Бузова расстались
В 2019 году на съемках клипа «Лайкер» Ольга познакомилась с Давидом Манукяном. Блогер произвел впечатление на телеведущую. Бузова старше Давы на 7 лет, но влюбленных это не смутило.
Между ними начался роман, который они сначала скрывали. В то время Ольга принимала участие в романтическом шоу «План Б». Когда новые отношения звезды перестали быть тайной, она досрочно покинула проект, заявив, что уже нашла свое счастье.
Летом 2020 года влюбленные отпраздновали годовщину отношений. 2021 год Ольга и Давид встретили на Мальдивах, там же они сыграли свадьбу по местным обычаям.
После возвращения в Москву пара поругалась. Бузова обвинила возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Она разорвала отношения и не пустила Даву на празднование своего дня рождения.
Давид Манукян и Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Давид решил не комментировать расставание. В то же время Бузова поделилась с журналистами, что она пережила в отношениях с Давидом. Телеведущая рассказала, что в период романа с Давой он поднимал на нее руку.
Бузова говорила, что взаправду любила Давида, открыла ему душу, а он жестоко с ней обошелся.
Дава выбрал имя для будущей дочери
31-летний Давид Манукян еще не был в браке. Детей у блогера тоже нет. Однако недавно Дава поделился планами на будущее. Он рассказал, что хочет создать семью и завести детей. Он считает, что появление на свет малыша — серьезный шаг и огромная ответственность, к которым нужно быть готовым.
Дава говорил, что уже даже выбрал имя будущей дочери. Он хочет назвать ребенка Николь или Ева. А вот имени для мальчика он пока не придумал. Давид добавил, что планирует стать многодетным отцом.
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Отношения Давы и Мари Краймбрери
Впервые о романе Мари и Давы начали судачить осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. В тот момент блогер публично позвал Краймбрери на свидание. Однако певица не планировала сразу соглашаться на ухаживания Давы.
«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание», — поделилась Мари в одном из интервью.
После этого Давид начал активно действовать. Уже через некоторое время влюбленных засняли в Дубае, затем — в Турции и в Армении.
Причем в социальных сетях артисты регулярно делились видео и фото, на которых даже без лиц было очевидно, что они пара.
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В марте 2024 года Краймбрери неожиданно разоткровенничалась, подтвердила отношения и представила Даву фанатам. Это произошло на ее концерте в Минске, куда Манукян прилетел вместе с семьей.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: соцсети)
Перед началом песни «Случилась осень» Мари произнесла трогательную речь и попросила аплодисментов для мамы Давы, которая воспитала для нее любимого человека, и для его бабушки.
«Она вроде как его бабушка, а вроде как уже и моя, получается», — подчеркнула артистка.
21 августа, в свой день рождения, Мари Краймбрери опубликовала кадры, на которых подписчики заметили внушительное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.
Потом певица поделилась с журналистами, что Дава в самом деле предложил Мари стать его женой. Певица согласилась.
Измена Давы с Ольгой Бузовой
Внезапно в жизнь Давида снова ворвалась Ольга Бузова, с которой он находился в отношениях до союза с Мари более двух лет. В мае 2024 года на реалити-шоу «Сокровища императора» они встретились.
Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
Ольга Бузова уже несколько раз намекала, что в ее сердце по-прежнему остались чувства к блогеру. Вдруг со слезами на глазах экс-звезда «Дома-2» попросила Даву подойти к ней и потом поцеловала. После этого Ольга поделилась, что она всё еще ждет от бывшего партнера извинений.
«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался?» — рассказала телеведущая.
Дава и его избранница никак не прокомментировали неоднозначный инцидент. Однако поклонники решили, что пара так и не смогла до конца пережить расставание, поэтому их все еще тянет друг к другу.
Почему Дава и Ольга Бузова расстались
В 2019 году на съемках клипа «Лайкер» Ольга познакомилась с Давидом Манукяном. Блогер произвел впечатление на телеведущую. Бузова старше Давы на 7 лет, но влюбленных это не смутило.
Между ними начался роман, который они сначала скрывали. В то время Ольга принимала участие в романтическом шоу «План Б». Когда новые отношения звезды перестали быть тайной, она досрочно покинула проект, заявив, что уже нашла свое счастье.
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Летом 2020 года влюбленные отпраздновали годовщину отношений. 2021 год Ольга и Давид встретили на Мальдивах, там же они сыграли свадьбу по местным обычаям.
После возвращения в Москву пара поругалась. Бузова обвинила возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Она разорвала отношения и не пустила Даву на празднование своего дня рождения.
Давид Манукян и Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Давид решил не комментировать расставание. В то же время Бузова поделилась с журналистами, что она пережила в отношениях с Давидом. Телеведущая рассказала, что в период романа с Давой он поднимал на нее руку.
«Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли... Когда его мама называла меня шлюхой и так далее», — отметила Ольга.
Бузова говорила, что взаправду любила Давида, открыла ему душу, а он жестоко с ней обошелся.
«Я благодарна за все хорошее, что было. Я его любила. Это была первая после развода любовь. Я доверилась. Я его реально любила. Поэтому прошлое есть прошлое», — добавила певица.
Дава выбрал имя для будущей дочери
31-летний Давид Манукян еще не был в браке. Детей у блогера тоже нет. Однако недавно Дава поделился планами на будущее. Он рассказал, что хочет создать семью и завести детей. Он считает, что появление на свет малыша — серьезный шаг и огромная ответственность, к которым нужно быть готовым.
«Я не хочу, чтобы у меня родился ребенок, и я постоянно находился где-то. Настанет тот момент, когда вы увидите меня в роли отца», — уточнил Манукян.
Дава говорил, что уже даже выбрал имя будущей дочери. Он хочет назвать ребенка Николь или Ева. А вот имени для мальчика он пока не придумал. Давид добавил, что планирует стать многодетным отцом.
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