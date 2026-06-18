Беременная Бузова вышла замуж за бизнесмена

18 июня 2026, 09:03

Анна Бузова зарегистрировала брак с бизнесменом Константином Штрыкиным

Ольга Бузова с мамой Ириной и сестрой Анной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-участница «ДОМа-2» Анна Бузова сообщила, что зарегистрировала брак с бизнесменом Константином Штрыкиным после 18 лет отношений. Об этом она написала в своих соцсетях.