Беременная Бузова вышла замуж за бизнесмена
Экс-участница «ДОМа-2» Анна Бузова сообщила, что зарегистрировала брак с бизнесменом Константином Штрыкиным после 18 лет отношений. Об этом она написала в своих соцсетях.
По словам знаменитости, пара расписалась в МФЦ без торжества. После этого супруги съели мороженое, прогулялись по Москве и провели время вдвоем. Бузова уточнила, что готова подробнее рассказать о своем отношении к браку. Она отметила, что их история не соответствовала «канонам и нормам счастливых картинок брака».
Ранее Анна рассказывала, что Штрыкин сделал ей предложение через три месяца после знакомства. Тогда она мечтала о большой свадьбе, но позже изменила взгляд на формат такого праздника. Точную дату регистрации брака Бузова не назвала. В ближайшее время Анна и Константин впервые станут родителями. Недавно она сообщила, что уже заключила контракт на роды и выбрала клинику.
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