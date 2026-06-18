Эмма Хеминг о жизни с Брюсом Уиллисом: «оплакивать, пока он ещё жив»
Супруга Брюса Уиллиса рассказала о «постоянном трауре» из-за болезни актёра
47‑летняя супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поведала о сложностях ухода за близким человеком с лобно‑височной деменцией (ЛВД). Её слова прозвучали в подкасте The Bossticks.
Женщина призналась, что жизнь превратилась в «постоянный траур». По её словам, в последние годы вся семья несёт на себе тяжёлое эмоциональное бремя.
Эмма развеяла распространённый миф о деменции Уиллиса. Многие считают, что состояние актёра всегда связано с потерей памяти. Однако форма заболевания звезды боевиков в первую очередь затрагивает способность общаться, но не стирает воспоминания.
«Когда люди спрашивают: „Он помнит, кто вы?“ — да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера, у него ЛВД. Это другая часть мозга», — объяснила Хеминг.
Брюсу Уиллису сейчас 71 год. История борьбы с заболеванием началась в 2022 году, когда актёру диагностировали афазию. Год спустя семья обнародовала новый диагноз — лобно‑височная деменция. После этого актёр покинул публичное пространство. Редкие фотографии Уиллиса время от времени появляются в сети: их публикуют члены семьи или делают папарацци.