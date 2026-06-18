«Ей нужно было уйти»: Сергей Соседов рассказал, почему перестал восхищаться Аллой Пугачёвой
Критик Соседов: Пугачёвой надо было покинуть сцену в 50 лет
Когда‑то музыкальный критик Сергей Соседов искренне восхищался талантом Аллы Пугачёвой. Однако со временем его отношение кардинально изменилось: теперь эксперт регулярно высказывается о творчестве певицы в негативном ключе.
По мнению Соседова, Алла Борисовна должна была завершить сценическую карьеру в 50 лет — сразу после программы «Избранное» 1998 года, которую критик считает вершиной её творчества. В эфире передачи «Ломовка Live» он так описал своё видение идеального финала пути артистки:
«Ей нужно было уйти в 50 лет. Совсем уйти — после программы „Избранное“. Это великолепная точка: чёрный кабинет, пять музыкантов, она и столик, зеркальце, свеча… Невозможно оторваться!» — заявил критик.
Особенно резко Соседов отозвался о юбилейном концерте Пугачёвой к 70‑летию — «P.S.» («Тот самый концерт»). Эксперта возмутили как художественные решения шоу, так и образ певицы. В частности, ему не понравилась идея привлечь к выступлению Анастасию Волочкову: балерина исполнила шуточную роль «королевы шпагатов» в номере под песню «Жизнь напоказ».
«Уже не нужно было делать раз в 10 лет какие‑то концерты под фонограмму. Энергия не та, голос не тот, всё не то. Она стоит, трепыхается. Вышла в огромной юбке, какой‑то блузе — наряды крайне неудачные», — высказался Соседов.