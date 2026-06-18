«Ей нужно было уйти»: Сергей Соседов рассказал, почему перестал восхищаться Аллой Пугачёвой

18 июня 2026, 06:18

Критик Соседов: Пугачёвой надо было покинуть сцену в 50 лет

Сергей Соседов (Фото: vk.com / @sosedov_official)

Когда‑то музыкальный критик Сергей Соседов искренне восхищался талантом Аллы Пугачёвой. Однако со временем его отношение кардинально изменилось: теперь эксперт регулярно высказывается о творчестве певицы в негативном ключе.





По мнению Соседова, Алла Борисовна должна была завершить сценическую карьеру в 50 лет — сразу после программы «Избранное» 1998 года, которую критик считает вершиной её творчества. В эфире передачи «Ломовка Live» он так описал своё видение идеального финала пути артистки:



«Ей нужно было уйти в 50 лет. Совсем уйти — после программы „Избранное“. Это великолепная точка: чёрный кабинет, пять музыкантов, она и столик, зеркальце, свеча… Невозможно оторваться!» — заявил критик.

«Уже не нужно было делать раз в 10 лет какие‑то концерты под фонограмму. Энергия не та, голос не тот, всё не то. Она стоит, трепыхается. Вышла в огромной юбке, какой‑то блузе — наряды крайне неудачные», — высказался Соседов.