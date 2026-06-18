Диану Шурыгину полностью изолировали: что ей теперь запрещено
В правоохранительных органах сообщили, что блогерше Диане Шурыгиной под домашним арестом нельзя пользоваться интернетом, звонить по телефону и отправлять или получать письма. Об этом пишет ТАСС.
Суд оставил ей право звонить только в экстренные службы. Общаться с другими фигурантами дела и посторонними людьми она не может. Исключение сделали для адвоката и близких родственников. Троицкий районный суд Москвы отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля по делу о распространении порнографии. Следствие вменяет ей пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ. 11 июня суд разрешил провести у нее обыск, после этого следователи его провели. 17 июня сообщалось, что Шурыгина может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале, несмотря на домашний арест.
В конце января 2017 года Диана получила широкую медийную известность после участия в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Выпуск «В разгар вечеринки» вызвал большой резонанс в социальных сетях. В ток-шоу обсуждали события апреля 2016 года. По версии следствия, 21-летний Сергей Семенов на вечеринке воспользовался беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки. Родители парня, получившего тюремный срок, настаивали, что их сын стал жертвой корыстных действий с ее стороны.
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