Диану Шурыгину полностью изолировали: что ей теперь запрещено

18 июня 2026, 08:38

Шурыгиной под домашним арестом запретили интернет, звонки и переписку

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @diana_s_life2)

В правоохранительных органах сообщили, что блогерше Диане Шурыгиной под домашним арестом нельзя пользоваться интернетом, звонить по телефону и отправлять или получать письма. Об этом пишет ТАСС.