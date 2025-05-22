Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей

Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)
Беременная девушка Тимати Валентина Иванова в своем блоге похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость кольца начинается от 4 тыс 500 долларов (около 362 тысяч рублей) при весе изумруда 2,5 карата. Примечательно, что камень для Валентины подбирался индивидуально.
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«Я так люблю изумруд, мне кажется это мой любимый камень с детства. Хочу себе колье с изумрудом», — отметила Иванова.
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Екатерина Коршунова