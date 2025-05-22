Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей

Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей

Девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей
Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Беременная девушка Тимати Валентина Иванова в своем блоге похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость кольца начинается от 4 тыс 500 долларов (около 362 тысяч рублей) при весе изумруда 2,5 карата. Примечательно, что камень для Валентины подбирался индивидуально.

«Я так люблю изумруд, мне кажется это мой любимый камень с детства. Хочу себе колье с изумрудом», — отметила Иванова.

Читайте также:

Беременная возлюбленная Тимати разделась для новой фотосессии: «Красивая беременяшка»

«У меня проблема с венами»: беременная избранница Тимати испытывает сложности со здоровьем

Стилист считает возлюбленную Тимати «очень доброй и домашней»

*Запрещен в РФ
#telegram
#украшения
#музыкант
#отношения
#любовь
#беременность
В суде показали жуткие фото подготовки P. Diddy к «белым вечеринкам»
При обыске у Шона Комбса были найдены наркотики, веревки и детское масло
22 мая 2025, 15:27

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/ Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В Нью-Йорке 5 мая стартовал резонансный судебный процесс против известного рэпера Пи Дидди (Шон Комбс), которому грозит пожизненное заключение. Артист обвиняется в серьезных преступлениях, включая торговлю людьми, насилие и жестокое обращение.


На очередном судебном заседании прокуроры сообщили, что во время обыска номера Шона Комбса при его аресте в сентябре прошлого года были найдены: именной чемодан с наркотиками, таблетки, пакетики с порошком, оружие, сумка с наличными, веревки, туфли для стриптиза и несколько бутылок масла.


Важно отметить, что вскоре после слушания свои показания дала экс-подруга музыканта Кэсси Вентура. Она рассказала, что их отношения с Diddy длились почти 10 лет, и разорвать связь было сложно из-за страха перед ним. По словам девушки, Шон принуждал ее к сексуальным отношениям с другими мужчинами и употреблению наркотиков. В итоге девушке пришлось пройти лечение от инфекций, передающихся половым путем, и посещать психолога.

Читайте также:
«Конец истории или мыльная опера?»: Канье Уэст рассказал об уходе от него Бьянки Цензори

Сергей Зверев оказался в центре скандала из-за голых вечеринок с участием приёмного сына

Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники

#опера
#оружие
#лечение
#отношения
#p. diddy
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Живущая в Испании Лазарева* пожаловалась, что у нее сгорела машина
22 мая 2025, 15:14

Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram**/lazarevatut)

Телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась, что у нее сгорела машина в Испании. По ее словам, все случилось более недели назад, когда она ехала в аэропорт с младшей дочерью Антониной.
Женщина уточнила, что машина перестала реагировать на нажатие педали газа. Съехав на обочину, Лазарева* включила «аварийку», а позже увидела белый дым, идущий из-под капота. Вместе с ребенком они поспешно отошли от машины, так как началось возгорание.

Кто-то вызвал полицейских. По словам Лазаревой*, «Мерседес» превратился в черный горящий кусок. Знаменитость добавила, что у нее был сильный шок.

Перед этим Лазарева* рассказывала, что была за рулем нетрезвой и давала взятки правоохранителям. Она подчеркивала, что в ее окружении кататься пьяным на машине было нормой.

Читайте также:

Адвокат Прилучного раскрыла, как сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

«Поверить не могу!»: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери

*Признана иноагентом в РФ и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Прилучного раскрыла, как сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой
Сын Агаты Муцениеце спокойно отреагировал на новость о помолвке матери
22 мая 2025, 14:58

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

В начале мая аккордеонист Петр Дранга сделал предложение своей возлюбленной Агате Муцениеце. По словам друзей пары, влюбленные не планируют откладывать свадьбу и собираются обвенчаться в ближайшее время, а затем отпраздновать начало семейной жизни в кругу близких друзей.
Среди первых, кто узнал о помолвке, оказалась дочка Агаты от предыдущего брака.

Сын актрисы, Тимофей, сейчас живет отдельно со своим отцом и его новой семьей. По слухам, он уже в курсе предстоящей свадьбы матери и отреагировал на эту новость спокойно. Адвокат Павла Оксана Даниелова сообщила:

«Насколько мне известно, когда Тимофей узнал о том, что мама собирается замуж, никаких сильных эмоций у него не было. Никаких истерик или обид», — приводит ее слова Woman.ru.
Читайте также:

«Поверить не могу!»: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери

Стало известно, сколько Максим Аверин зарабатывает на спектаклях

Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей

*Запрещен в РФ
#адвокат
#выпускной
#мама
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу
Суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным до 26 июня
22 мая 2025, 14:58

Артем и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей, передает ТАСС.
В процессе судебного заседания следователь мотивировал продление ареста невозможностью закончить расследование по делу в установленные сроки. Бывшие супруги остаются под домашним арестом до 26 июня текущего года.

Напомним, в марте 2023 года Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов. С октября прошлого года звезда соцсетей находится под домашним арестом в коттедже, который находится в подмосковной Истре.

Читайте также:

Стало известно, чем занимается блогер Лерчек на домашнем аресте

У Лерчек новый долг перед ФНС

У матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства
#супруги
#блогер
#расследование
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поверить не могу!»: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери
Сергей Лазарев посетил выпускной дочери
22 мая 2025, 14:49

Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Сергей Лазарев посетил выпускной своей дочери Анны. Шестилетняя девочка закончила детский сад. Звездный отец не стал скрывать эмоций в соцсетях.
«Как быстро бежит время! В сентябре уже школа и первый класс, поверить не могу! Анюта, доченька, горжусь тобой и очень люблю!» — поделился исполнитель.
На кадрах можно увидеть, как дочь звезды эстрады исполняет песню «До свиданья, детский сад». Важное событие в жизни Лазаревых уже оценили бьюти-обозреватели. Они подчеркнули, что Анна поет и танцует не хуже своего знаменитого отца.

Фото: Instagram*/lazarevsergey

Несколько дней назад Лазарев похвастался, что его сын Никита «сам испек папе блинов».

Читайте также:

Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей

«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь я ею стала»: Агата Муцениеце назвала себя «магиней»

Эмин Агаларов показал редкие кадры с женой и дочкой

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#семья
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате