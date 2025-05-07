Стилист считает возлюбленную Тимати «очень доброй и домашней»

Фото: Валентина Иванова и Тимати (Фото: Instagram*, @halfbloodval)
Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова активно делится фотографиями в личном блоге, но о себе практически ничего не рассказывает. Её подруга, стилист и дизайнер Ксюша Смо, раскрыла характер девушки. Она считает, что Валентина самостоятельная в бытовом плане, по мнению Ксюши, модель станет хорошей мамой.
«Очень добрая и очень домашняя. У неё я всегда могу спросить, где хорошие овощи по нормальным ценам. А знаете ли, таких знакомых в Москве мало. <…> Шутки шутками, но этот человек 100 процентов будет прекрасной мамой», — приводит слова Ксюши Смо «7Дней.ru».Несмотря на большой срок беременности Тимати пока не спешит делать предложение избраннице. Пользователи соцсетей считают, что рэпер не собирается жениться, так как ранее не узаконил отношения с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, родивших от него детей.
Ранее стало известно, что Тимати на майские праздники отвёз своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист опубликовал фото, на которых видно, как семья активно проводит время.
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Анастасия Чубина