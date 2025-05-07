Стилист считает возлюбленную Тимати «очень доброй и домашней»

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова активно делится фотографиями в личном блоге, но о себе практически ничего не рассказывает. Её подруга, стилист и дизайнер Ксюша Смо, раскрыла характер девушки. Она считает, что Валентина самостоятельная в бытовом плане, по мнению Ксюши, модель станет хорошей мамой.