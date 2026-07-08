«Официально я безработный»: футболист Дмитрий Тарасов рассказал о доходах

08 июля 2026, 22:37

Тарасов заявил, что официально не работает, но развивает несколько проектов

Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @tarasov23)

Дмитрий Тарасов рассказал в интервью Наталье Подольской о своём текущем финансовом положении и признался, что официально не имеет работы. При этом спортсмен отметил, что занимается сразу несколькими проектами и не планирует ограничиваться одним направлением.





В разговоре о своей жизни Тарасов заявил, что сейчас числится безработным, однако продолжает активно развивать собственные инициативы.





«Официально я безработный. А неофициально у меня много проектов. Стал партнёром друга-ювелира. Мы будем делать детскую коллекцию украшений. Буду развивать футбол в городе Серпухов, где я буду президентом», — рассказал Дмитрий.

«Мне нравятся разные направления, не люблю быть прикованным к одному месту. Не жалуюсь, когда у меня много задач, я от этого получаю удовольствие», — отметил Тарасов.