«Официально я безработный»: футболист Дмитрий Тарасов рассказал о доходах
Тарасов заявил, что официально не работает, но развивает несколько проектов
Дмитрий Тарасов рассказал в интервью Наталье Подольской о своём текущем финансовом положении и признался, что официально не имеет работы. При этом спортсмен отметил, что занимается сразу несколькими проектами и не планирует ограничиваться одним направлением.
В разговоре о своей жизни Тарасов заявил, что сейчас числится безработным, однако продолжает активно развивать собственные инициативы.
«Официально я безработный. А неофициально у меня много проектов. Стал партнёром друга-ювелира. Мы будем делать детскую коллекцию украшений. Буду развивать футбол в городе Серпухов, где я буду президентом», — рассказал Дмитрий.По словам бывшего футболиста, ему нравится заниматься разными сферами и постоянно пробовать что-то новое. Он признался, что большое количество задач не утомляет его, а, наоборот, мотивирует.
«Мне нравятся разные направления, не люблю быть прикованным к одному месту. Не жалуюсь, когда у меня много задач, я от этого получаю удовольствие», — отметил Тарасов.Ранее спортсмен уже становился участником судебных разбирательств по поводу алиментов на старшую дочь Ангелину от первого брака с Оксаной Пономаренко. Сейчас Дмитрий воспитывает большую семью вместе с супругой Анастасией Костенко. При этом, по его словам, несмотря на публичный статус и новые проекты, семья пока живёт в съёмном жилье со старым ремонтом.