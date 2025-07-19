Беременная Елена Дудина раскрыла пол будущего ребенка от Анатолия Руденко

19 июля 2025, 09:46

Актеры Дудина и Руденко на гендерной вечеринке узнали, что ждут сына

Анатолий Руденко и Елена Дудина (Фото: Инстаграм*/elena_dudina_official)

Елена Дудина раскрыла пол будущего ребенка от Анатолия Руденко. Актеры устроили гендерную вечеринку, на которой объявили, что у них появится сын. Это будет второй ребенок в их семье.





Звезда сериала «Ищейка» рассказала, что еще на 10-й неделе беременности по анализу крови могла узнать, родится девочка или мальчик. Однако пара специально отложила это мероприятие, чтобы устроить праздник для родных и близких. Из-за нестабильной погоды в Москве гендерную вечеринку пришлось перенести. В итоге она прошла в формате пикника.

«Мы ждали сперва срока беременности 20 недель+, а потом, как вы знаете, бесконечный погодный аттракцион, где Москва удивляла то арктическим холодом, то аномальной африканской жарой», — призналась артистка.