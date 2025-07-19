«Я ненавижу и игнорирую»: Юрий Лоза рассказал о своих отношениях с соседями
Юрий Лоза назвал тип соседей, которых ненавидит и игнорирует
Многие российские звезды выбирают для жительства частные дома. При этом есть и те, кто больше предпочитает многоэтажки. Таким оказался Юрий Лоза, который поделился своими правилами общения с соседями.
Как отметил певец, соседи, пусть и косвенно, но влияют на настроение и жизнь человека. Именно поэтому с ними ни в коем случае нельзя ссориться. При этом необходимо помнить, что важно соблюдать дистанцию.
«Поздороваться, спросить о том, как дела, — все это допустимо и соответствует законам этикета. Но помните, что соседи — это не ваши родственники, не нужно с ними обсуждать личную жизнь, не нужно с ними откровенничать», — передает слова певца Общественная Служба Новостей.
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Как отметил Лоза, есть и такие соседи, которых он просто ненавидит. Это как раз те, кто начинает навязываться и откровенничать. По признанию артиста, в данной ситуации он пытается игнорировать человека.
«А те, кто прям насильно навязываются — меня бесят, таких я ненавижу и игнорирую», — отметил Юрий.
Певец уточнил, что у него всегда были хорошие отношения с соседями. Его правило, вести себя так, как хотели бы, чтобы в отношении вас себя вели соседи.