«Я ненавижу и игнорирую»: Юрий Лоза рассказал о своих отношениях с соседями

19 июля 2025, 04:46

Юрий Лоза назвал тип соседей, которых ненавидит и игнорирует

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Многие российские звезды выбирают для жительства частные дома. При этом есть и те, кто больше предпочитает многоэтажки. Таким оказался Юрий Лоза, который поделился своими правилами общения с соседями.





Как отметил певец, соседи, пусть и косвенно, но влияют на настроение и жизнь человека. Именно поэтому с ними ни в коем случае нельзя ссориться. При этом необходимо помнить, что важно соблюдать дистанцию.





«Поздороваться, спросить о том, как дела, — все это допустимо и соответствует законам этикета. Но помните, что соседи — это не ваши родственники, не нужно с ними обсуждать личную жизнь, не нужно с ними откровенничать», — передает слова певца Общественная Служба Новостей.

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«А те, кто прям насильно навязываются — меня бесят, таких я ненавижу и игнорирую», — отметил Юрий.