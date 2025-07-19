«Это уже вчерашний день»: Прохор Шаляпин раскритиковал продюсерский талант Иосифа Пригожина

19 июля 2025, 03:00

Прохор Шаляпин раскритиковал продюсерский талант Иосифа Пригожина

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В одном из последних интервью Прохор Шаляпин весьма резко высказался о продюсере Иосифе Пригожине. Певец не только затронул тему его профессионализма, но и прошелся по личным качествам мужа Валерии.





Поводом для высказывания Шаляпина стали слова Пригожина о том, что артисты стали неуважительно относится к работе продюсеров. Видимо, это затронуло лично Прохора, так как из-за этого он сделал очень резкое заявление.





«Продюсеры такого плана ушли на второй план. Это уже вчерашний день, к ним уже никто не пойдет с деньгами лишними. <…> Хит — это что-то такое невидимое. Скорее у этих продюсеров в свое время было влияние на радиостанции, которые могли навязать песни» — сказал Шаляпин на YouTube-шоу «За деньги».

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«И в целом, если анализировать его присутствие в шоу-бизнесе, то оно тоже вызывает много вопросов. Человек, который решил сам для себя… Он очень все остро воспринимает, но, когда пытается меня обесценить в каких-то интервью, я так на него смотрю… Но у меня есть хотя бы высшее музыкальное образование. Я с Валерией учился у одного преподавателя, Гнесинку мы окончили. Валерия, понятно, народница, талантливый человек, никто не спорит. Но сам Иосиф вызывает много вопросов», — заявил Прохор.