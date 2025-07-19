Карен Шахназаров попал под санкционные списки Евросоюза
Российский кинорежиссер Карен Шахназаров попал под санкционные списки Евросоюза. Об этом говорится в официальном журнале опубликованного документа ЕС.
Помимо Шахназарова, в санкционном списке оказались первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова, экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов.
Стоит отметить, что в списке указаны и граждане из Китая, Индии и Ирана. При этом в документе Шахназаров указан как действующий гендиректор.
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