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Карен Шахназаров попал под санкционные списки Евросоюза

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров попал под санкционные списки Евросоюза. Об этом говорится в официальном журнале опубликованного документа ЕС.



Помимо Шахназарова, в санкционном списке оказались первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова, экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов.

Стоит отметить, что в списке указаны и граждане из Китая, Индии и Ирана. При этом в документе Шахназаров указан как действующий гендиректор.

Иван Мусатов

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