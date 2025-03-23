Беременная Ида Галич отложила свадьбу

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Ида Галич отложила свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ледвичем из-за беременности. Блогер призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи не в форме.
«Выхожу замуж, но я решила, что выйду после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином», — поделилась Галич в шоу «Кстати».
По словам Иды, свадебное торжество будет проходить в Москве или Московской области. Блогер пояснила, что российская столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.
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Екатерина Коршунова