«Ввести в свою жизнь немного пилатеса и йоги»: Ида Галич дала совет беременным

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Телеведущая Ида Галич дала беременным ряд своих рекомендаций, которые помогут снять напряжение со спины в период вынашивания. Этим звезда поделилась в своем telegram-канале.
«Я точно могу сказать, в этот раз моей спине много легче переносить беременность. Ежедневные мягкие тренировки и зарядки очень помогают снять напряжение с поясницы. Очень-очень советую всем, кто планирует беременность, ввести в свою жизнь немного пилатеса, йоги или растяжки. Это очень в дальнейшем поможет», — пишет Галич.
Телеведущая отметила, что этим стоит заниматься и в подготовки к беременности. Сложнее всего при вынашивании приучить себя к дисциплине, в связи с чем начать тренировки нужно перед зачатием.
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