Удивляет поклонниц своей активностью: Ида Галич рассказала, как занимается спортом во время беременности

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Беременная Ида Галич не перестаёт удивлять поклонников своей активностью. Блогер успела посетить Неделю моды в Париже, посетить Антарктиду и сделать фото с купальнике на фоне льдов, а также зажечь под The Chemical Brothers на фестивале электронной музыки в Аргентине.
Во всех этих поездках 37-летняя Галич не забывала про занятия спортом. Даже находясь на круизном лайнере она проходила не менее 10 тысяч шагов в сутки на беговой дорожке. Образ жизни находящейся в положении звезды поражает поклонниц, которые завалили Иду вопросами о том, как совмещать беременность и спорт. Сегодня блогер опубликовала в личном блоге подробную инструкцию.
Выяснилось, что Ида регулярно тренировалась ещё до беременности, что она посоветовала делать и своим поклонникам. Это необходимо для того, чтобы мышцы осталась в тонусе, кожа была эластичной, а суставы в норме. Тогда выносить малыша в будущем будет легче.
Правда по мере роста живота Галич приходится убирать из программы некоторые упражнения.
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Выяснилось, что Ида регулярно тренировалась ещё до беременности, что она посоветовала делать и своим поклонникам. Это необходимо для того, чтобы мышцы осталась в тонусе, кожа была эластичной, а суставы в норме. Тогда выносить малыша в будущем будет легче.
Правда по мере роста живота Галич приходится убирать из программы некоторые упражнения.
«Если вы до беременности вели активный образ жизни, то его можно продолжать с определенными корректировками. Например, из моих зарядок пропали абсолютно все прыжки и быстрое кардио. Я выбираю более спокойные упражнения, которые часто связаны с растяжкой. Отдаю предпочтение йоге и пилатесу. Стараюсь много ходить. Если вы никогда в жизни не ходили в спортзал и не знакомы с вышеперечисленными дисциплинами, наверное, начинать в беременность не стоит. Уделите время самым простым зарядкам и прогулкам. Можно проконсультироваться с врачом», – посоветовала Ида.Также блогер поделилась небольшим видеоуроком, в котором показывает техники йоги для беременных. Выглядят асаны очень просто, однако выполнять их рекомендуется только подготовленным женщинам.
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Анастасия Чинкова