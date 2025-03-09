Удивляет поклонниц своей активностью: Ида Галич рассказала, как занимается спортом во время беременности

Выдающаяся актриса Маргарита Терехова создала неповторимый образ Биче Сениэль в фильме «Бегущая по волнам», а её игра в роли Миледи Винтер в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» до сих пор вызывает восхищение у зрителей всех возрастов. О творческом пути и личной жизни очаровательной актрисы читайте в материале «Радио 1».