«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич рассказала об имени будущего ребёнка и предстоящей свадьбе

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Ида Галич ждёт второго ребёнка. Пол малыша блогер узнала во время путешествия Антарктиду и не стала скрывать его, честно раскрыв поклонникам.
О беременности 34-летней Галич стало известно в конце января. Блогер раскрыла положение на Неделе моды в Париже, надев облегающее платье, подчеркнувшее живот. Отцом малыша является бизнесмен Олег Ледвич.
Недавно звезда соцсетей узнала пол будущего ребёнка. Гендер-пати Галич провела во время поездки на Южный полюс Земли. Выяснилось, что у пары родится девочка.
Также блогер рассказала о будущей свадьбе. О помолвке она объявила 1 января, однако само бракосочетание отложила, поскольку хочет прийти в форму после родов.
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Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
Недавно звезда соцсетей узнала пол будущего ребёнка. Гендер-пати Галич провела во время поездки на Южный полюс Земли. Выяснилось, что у пары родится девочка.
«Мне перед гендер-пати приснился сон. Я была уверена, что путешествую с пацаном, потому что мы летим через экватор в Антарктиду. Я мать смелого мальчика, дважды, у меня в крови мужчина. И мне снился сон, что я беру торт, отламываю кусок и говорю: „Вау, у меня мальчик!“ И девочка, которая со мной была на корабле, говорит: „Какой же мальчик? У тебя девочка!“ Я смотрю на торт, и он розовый. Отвечаю: „Точно девочка“. Потом называю имя. То есть мой ребенок, как в случае с Леоном, сам назвал себя во сне. Я очень сильно этого ждала», –призналась Ида в новом шоу «Кстати», опубликованном в VK Видео.Галич пока не раскрывает имя будущей дочки, но признаётся, что оно понравилось как ей, так и её избраннику. До это пара не могла сойтись во мнении, предлагая имена, которые не нравились партнёру. Однако имя, приснившееся Галич, стало единственным, понравившимся и Иде, и Олегу.
Также блогер рассказала о будущей свадьбе. О помолвке она объявила 1 января, однако само бракосочетание отложила, поскольку хочет прийти в форму после родов.
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Анастасия Чинкова