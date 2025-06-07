Беременная Ида Галич отправилась в горы вместе с мужем

07 июня 2025, 16:32

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Инстаграм* @galichida)

Ида Галич ждет второго ребенка от бизнесмена Олега Ледвича. Уже известно, что у пары родится девочка.





Ведущая ведет насыщенный образ жизни, несмотря на беременность. Ида отдыхала в Дубае, Турции и даже побывала в Антарктиде.



Теперь же Галич оказалась во Владикавказе вместе со своим возлюбленным. В личном блоге она опубликовала кадры со зрелищной фотосессии в горах.



Как оказалось, пара прибыла на Кавказ не просто так.





«Мы сегодня сестру замуж выдаем! Владикавказ, берегись!» — подписала ролик Ида.