Суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги

07 июня 2025, 10:55

Mash: Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч рублей за коммунальные услуги

Сергей Зверев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.