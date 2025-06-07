Суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги

Mash: Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч рублей за коммунальные услуги
Сергей Зверев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Уточняется, что стилист почти год не платил за квартиру на Дмитровском шоссе. Фонд капремонта подал на Зверева в суд в апреле текущего года. Сумма долга за коммунальные услуги составила 16 тысяч рублей.

В мае иск удовлетворили. Суд обязал шоумена выплатить долг с учетом госпошлины ​— 18 тысяч рублей.

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Екатерина Коршунова

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