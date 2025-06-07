Суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги
Mash: Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч рублей за коммунальные услуги
Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что стилист почти год не платил за квартиру на Дмитровском шоссе. Фонд капремонта подал на Зверева в суд в апреле текущего года. Сумма долга за коммунальные услуги составила 16 тысяч рублей.
В мае иск удовлетворили. Суд обязал шоумена выплатить долг с учетом госпошлины — 18 тысяч рублей.
Читайте также: