Беременная Ида Галич рассказала о съемках в полуголых нарядах на улицах Парижа

Ида Галич (Фото: Telegram-канал)
Недавно блогер Ида Галич рассекретила вторую беременность. Радостной новостью Ида поделилась со своей аудиторией, будучи на Неделе моды в Париже. Оттуда звезда ежедневно публикует снимки в роскошных нарядах с открытыми плечами и спиной, без верхней одежды и головного убора.
В комментариях под роскошными фотографиями фанаты забеспокоились о здоровье мамы и малыша, поскольку блогер снимается полуголой на улице зимой.
Она также отметила, что уже больше года укрепляет свое здоровье и закаляется.
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«Ребята, все, кто переживал, что я сейчас не в шапке, а фотографировалась в нарядах, в босоножках и без верхней одежды. Надо отметить, что между кадрами накидывается пальто, а потом надеваются мягкие теплые ботиночки. Так что, в таком раздетом виде я существую недолго.», — поспешила успокоить поклонников Ида Галич.
Она также отметила, что уже больше года укрепляет свое здоровье и закаляется.
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Екатерина Коршунова