Называют Идочкой: как Иду Галич приняли родители ее избранника

Ида Галич (Фото: соцсети)
Исполнительницу Иду Галич тепло приняли родители ее избранника Олега Ледвича, пишет издание Super. Уточняется, что они ласково называют ее Идочкой. Когда пара узнала о беременности, сразу же поспешила сообщить об этом близким.
Собрав их в доме Иды Галич, молодые люди вручили им коробки с новогодними подарками, где были погремушка, соска, чепчик и ботиночки для будущего ребенка. Естественно, родственники были несказанно обрадованы такой новостью.
Знакомство Иды Галич с будущими свекром и свекровью произошло в 2024 году.
Перед этим стало известно, как рэпер Фараон (Глеб Голубин) расстался с Алесей Кафельниковой. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Знакомство Иды Галич с будущими свекром и свекровью произошло в 2024 году.
Перед этим стало известно, как рэпер Фараон (Глеб Голубин) расстался с Алесей Кафельниковой. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов