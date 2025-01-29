«Живу свою лучшую жизнь»: от кого Ида Галич ждет второго ребенка? Как живет блогер после развода и чем зарабатывает миллионы

Ида Галич (Фото: соцсети)
29 января Ида Галич сообщила о своей беременности. Она ждет ребенка от будущего мужа бизнесмена Олега Ледвича. Чем прославилась Галич и как зарабатывает миллионы долларов, рассказывает «Радио 1».
Кто такая Ида Галич
Ида Васильевна Галич является популярным российским блогером, а также продюсером, телеведущей, актрисой и певицей.
Биография Иды Галич: детство и юность
Ида Галич появилась на свет 3 мая 1990 года. Родилась девочка в Германии. Мать была медсестрой, а отец – военным. Поэтому семья часто переезжала из одного города в другой. Когда девочке было 12 лет, она с родителями и старшим братом переехала в Москву. До этого она несколько лет прожила во Владикавказе.
Ида Галич (Фото: соцсети)Уже в детстве Ида знала, что станет артисткой и мечтала поступить в училище, однако родители были против и хотели, чтобы она пошла учиться в школу МВД. В итоге Ида случайно поступает в торгово-экономический университет и понимает, что ее мечтам о карьере актрисы сбыться не суждено. Но на сцену она все же попала в составе студенческой команды КВН.
Диплом защитить Ида не смогла, но осталась работать в родном университете. Она писала сценарии и вела культурно-массовые мероприятия, продолжая выступать за команду «Осенний поцелуй». Сама о себе Ида говорила, что не является выдающейся девочкой в КВН.
В 2016 году Галич вместе с приятелем Антоном Каравайцевым удалось присоединиться к проекту «Comedy Баттл» на ТНТ. Однако на фоне других участников им выделиться так и не удалось.
Уже тогда Галич начала активно развивать аккаунт в соцсетях. Она снимала ролики об отношениях между мужчинами и женщинами, дружбе и женских привычках, которые особых просмотров не собирали.
Галич и Ивлеева
В жизни Галич все изменилось, когда в ее жизни появилась Анастасия Ивлеева, которая призвала подписчиков обратить внимание на аккаунт Галич. Дружба продлилась около двух лет, а после между девочками возникли разногласия, да такие, что они даже отписались друг от друга в соцсетях. По поводу причины ссоры ходило много слухов, а некоторые предполагали, что подруги просто не смогли поделить деньги.
Настя Ивлеева и Ида Галич (Фото: соцсети)Однажды громкий скандал вызвали слова Галич о Ивлеевой. На видео, где она радуется тому, что попала на третью строчку Forbes в статусе высокооплачиваемого блогера, Ида заявила, что Ивлеева, которая оказалась на шестой строчке, накручивает подписчиков и вообще обманывает их, устраивая разные розыгрыши.
В ответ Настя с сарказмом поздравила подружку и призвала ее быть осторожней в высказываниях.
В 2021 году девушки встретились в студии шоу «Есть вопросики». К тому моменту Ида родила ребенка и успела развестись с мужем, а Ивлеева пережила предательство. Экс-подруги решили выяснить, что именно стало причиной их ссоры.
Ивлеева тогда честно призналась, что не смогла принять «мамский» этап жизни Галич.
«До этого у нас же тоже интересная жизнь была: мы с тобой кутили, вертели, снимали, гуляли. Мне было сложно перестроиться с этого «хоп-хей-ла-ла-лей» в подругу, которая вдруг начинает понимать какие-то очень интимные, тихие, скромные времена, которые настали в твоей жизни. У тебя появились запросы в отношении меня, которые для меня были несколько непривычны», — объяснила Ивлеева.
Галич искренне ответила, что, будучи в положении, сильно нуждалась в поддержке подруги, которая в этот момент от нее отвернулась.
«Меня это сильно подкосило, будучи беременной… Ты красиво написала, что готова быть другом, но не готова быть лучшим другом. А я не умею так, для меня нет полумер», — призналась Ида.
Еще два года спустя, в 2023 году, Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а та в ответ заявила, что бывшая подруга вновь пытается хайповать на тему их прошлой дружбы.
Полгода спустя Страсти утихли на полгода Ивлеева вновь начала говорить о Галич.
«Галич меня бесит. Я не верю в искренность, и я не особо люблю, когда блогеры, артисты выставляют на показ свои эмоциональные штуки, — заявляла Ивлеева.
Тем не менее в декабре 2023 года на свою «голую вечеринку» Настя Иду пригласила, но та не пришла.
Ида Галич — блогер и ютубер
«Я никогда не чуралась слова «блогер». Я знаю, что я блогер, и я этим горжусь, потому что я хороший блогер», — гордо говорила Галич.
Уже в 2017 году популярность Галич вышла за пределы соцсетей. Она стала ведущей музыкального фестиваля Ural Music Night, снялась в клипе для группы «Каста», приняла участие в мероприятии для видеоблогеров «Видфест», стала соавтором сценария клипа Анастасии Задорожной.
Параллельно она запустила рубрику «Чёпочём» на YouTube, где с приглашенными гостями тестировала косметические средства. В 2019-м блогер она открыла новый проект под названием «1-11», куда приглашала учеников и различных звёзд, чтобы сравнить их школьные знания.
Ида Галич (Фото: соцсети)Было у Галич шоу — Fake не Fake, в котором участники должны были определить подделку и оригинальную вещь. Оно популярным не стало и провалилось. После она запустила социальный проект под названием «Незвёздные флюиды». Главными героями становились люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Шоу собрало свою аудиторию, однако после пятого выпуска Ида поставила проект на паузу, переметнувшись в популярный формат интервью. Так, в программе «Есть вопросики» звезды шоу-бизнеса отвечали на вопросы подписчиков.
В 2023 году Галич запускает проект, где рассказывает о женщинах с тяжелой судьбой. При этом она открыто признавалась, что это для нее всего лишь работа, бизнес и ничего личного.
Бизнес с роллами
В 2021 году Галич запустила сервис по доставке роллов и суши YOJI. Рекламировать бизнес ей помогали блогер Даня Милохин, певица Анна Седакова, актриса Екатерина Варнава и другие звезды шоу-бизнеса.
Ценник был намного выше, чем в других подобных местах, а Ида назвала свой сервис премиальным.
Однако другие блогеры заявляли, что роллы Иды Галич не вкусные, а ценник очень высокий. Посетители ресторана также остались не в восторге от кухни. А в марте 2023 года сотрудники Роскачества нагрянули с проверкой в рестораны Иды Галич после того, как стало известно, что в 40% роллов «Филадельфия» в России была найдена кишечная палочка. Тогда Галич заявила, что проверку заведение прошло успешно.
Сколько зарабатывает Ида Галич сейчас
В 2019 году Ида Галич была на 11-й строчке Forbes. Ее доход оценивался в 35 млн рублей. За следующие три года девушка заработала еще 30 миллионов долларов и попала в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.
«Я могла заработать за один день 8,5 млн рублей, это огромные деньги, и мне казалось, что, пока эта махина двигается, нужно работать. Я с огромным удовольствием делала всё, что было связано с публикациями и рекламой, но у меня было понимание, что так будет не всегда. Так и случилось. Когда всё в один день прекратилось, я порадовалась, что у меня закрыты какие-то вопросы, что-то куплено и инвестировано и можно идти вперёд», — призналась блогер в одном из интервью.
Ида Галич (Фото: соцсети)Блогер охотно делилась с подписчиками своими тратами. По ее словам, она ежемесячно тратила более 1,5 млн рублей на стилиста, пиарщика, помощника, водителя, няню, химчистку, клининг и так далее.
У Галич в собственности пять квартир в Москве, в том числе на Арбате, загородный особняк стоимостью в 30 млн рублей. В январе 2023 года она собиралась покупать купить недвижимость в Сочи.
Личная жизнь Иды Галич
В 2017 году Ида познакомилась со своим будущим мужем Аланом Басиевым. Отношения стремительно закрутились, пара уехала отдыхать на Бали, где Галич получила предложение руки и сердца. Девичник девушка отметила с размахом в Амстердаме. Свадьба была роскошной. В 2019 году Галич сообщила подписчикам о своей беременности. В феврале 2020 года она родила сына. Уже в 2021 году пара официально развелась.
В феврале 2022 года Иду заметили в компании блогера Стаса Круглицкого, более известного под ником «Стас просто класс». Позже Круглицкий признался, что у них роман, но уже в сентябре блогер заявила, что её сердце свободно, а в ноябре Стас признался подписчикам, что их отношения подошли к концу.
Уже в декабре пошли слухе о новом романе Галич. Только в октябре 2024 года Галич рассекретила личность своего бойфренда. Избранником стал 33-летний бизнесмен Олег Ледвич.
Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: соцсети)Мужчина из состоятельной семьи. Его отец руководит частной сетью городских катков, расположенных в разных районах Москвы. Сам Олег является совладельцем компании, которая занимается монтажом промышленных машин и оборудования. По словам Иды, они с возлюбленным не только строят отношения, но и «создают вместе бизнес». Пара вместе по сей день.
Ида Галич в 2025 году
Ида Галич (Фото: соцсети)2 января Галич заявила, что опять собирается замуж. А 29 января она потрясла поклонников новым заявлением: Ида станет мамой во второй раз.
«Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться. Тем более у меня так много поводов для счастья», — написала знаменитость в соцсети.
Ида Галич (Фото: соцсети)Читайте также:
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