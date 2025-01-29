«Малыш, мы ждали тебя и планировали»: Ида Галич станет мамой во второй раз

Ида Галич (фото: соцсети)
Ида Галич станет мамой во второй раз. Блогер подтвердила догадки поклонников о своей беременности.
Накануне пользователи сети обратили внимание на фотосессию Галич в рамках Недели моды в Париже. Телеведущая была одета в облегающее чёрное платье. Позируя фотографу, она гладила живот, как это обычно делают беременные девушки.
В среду в своих соцсетях она опубликовала пост со следующим текстом:
В начале января блогер сообщила, что Ледвич сделал её предложение. Свою помолвку она рассекретила в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Галич показала безымянный палец с кольцом ведущему программы Дмитрию Хрусталёву.
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В среду в своих соцсетях она опубликовала пост со следующим текстом:
«Живу свою лучшую жизнь – влюблённая, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться.Тем более у меня так много поводов для счастья», – написала звезда.Ида Галич уже больше года состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Впервые они появились вместе на фотосессии для журнала ОК! Их снимки появились на обложке выпуска за октябрь 2024 года.
В начале января блогер сообщила, что Ледвич сделал её предложение. Свою помолвку она рассекретила в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Галич показала безымянный палец с кольцом ведущему программы Дмитрию Хрусталёву.
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Анастасия Чинкова