Беременная Ида Галич разделась до купальника в Антарктиде – фото

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Беременная Ида Галич вернулась из долгого путешествия в Антарктиду. По ходу поездки звезда изредка делилась пейзажами, а напоследок удивила поклонников кадром, на котором предстала среди льдов в одном купальнике.
Напомним, что Ида сейчас находится на пятом месяце беременности. Поклонники, узнав о таком опасном путешествии, начали переживать за Галич. Но звезда поспешила успокоить фанатов и регулярно в соцсетях отчитывалась о своём состоянии. Так она рассказывала, что занимается ходьбой на беговой дорожке, хорошо питается и уже чувствует внутри «маленького человека».
Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
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Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
«Антарктида – моя мечта, которая осуществилась! Пингвины, киты, морские котики, альбатросы – мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания. Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами», – написала Галич после поездки.Читайте также:
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Анастасия Чинкова