«Да, я огромная»: Ида Галич показала фигуру в белье и раскрыла особенность своей беременности

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Вторую беременность Ида Галич не скрывала и сообщила о своём положении уже в конце первого триместра.
Первые кадры после объявления о беременности Галич сделала в ходе Недели моды в Париже. Тогда её живот был совсем небольшой. Сейчас блогер не выбирает ракурсы и одежду, которые бы скрывали беременность. Сегодня она опубликовала видео в нижнем белье.
Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)
Однако сейчас Иде явно не до негативных комментариев незнакомцев. Звезда собирает вещи в путешествие – летом она сообщала, что «летит исполнять мечту».
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*запрещён в РФ
«Для начала второго триместра я огромная. Я знаю», – подписала она пост, видимо, пытаясь опередить замечания недоброжелателей.
Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)
Однако сейчас Иде явно не до негативных комментариев незнакомцев. Звезда собирает вещи в путешествие – летом она сообщала, что «летит исполнять мечту».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова