Беременная Ида Галич снялась в обнаженной фотосессии со змеей
Беременная Ида Галич снялась в обнаженной фотосессии со змеей. Кадрами она поделилась в личном Telegram-канале.
«В этих фотографиях для меня очень много смыслов. Наша дочь вот-вот появится на свет. Именно в год мудрой змеи. Очень символично, что мой новый стилист увидел меня такой хрупкой и совсем обнаженной», — подписала снимки блогер.
Галич отметила, что змея — это то существо, которого она патологически боится. Однако Ида нашла в себе силы и снялась в необычной фотосессии.
Знаменитость добавила, что ей очень понравилась съемка.