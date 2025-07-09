Дочь Дмитрия Маликова вышла из состава учредителей своей косметической компании

Стефания Маликова (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)

Стефания Маликова вышла из состава учредителей своей косметической компании. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».



Дочь известного певца покинула бренд «Бьютибайстеша», который приносил ей стабильный доход. По итогам 2024 года чистая прибыль составила 1,4 млн рублей при общей выручке в 2,8 млн рублей.

Стоит отметить, что у компании Стефании Маликовой есть небольшая задолженность по налогам — почти в 8 тыс. рублей.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником. В 2020 году она запустила свой бренд одежды DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы.

*Запрещен в РФ

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