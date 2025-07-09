Звезду «Беременна в 16» арестовали за распространение наркотиков
Уитни Первис, известная по американскому реалити-шоу «Беременна в 16», арестована в штате Джорджия. Ей предъявлены обвинения, включая хранение наркотиков с целью распространения.
По данным TMZ, Первис подозревают в распространении наркотического вещества, вызвавшего смертельную передозировку у мужчины. Это не первое ее столкновение с законом: ранее ее задерживали за кражу и неуплату алиментов.
Как сообщает издание, в последнее время в США участились случаи арестов блогеров и звезд реалити-шоу. Например, недавно была арестована блогерша за домашнее насилие, а TikTok-блогер осужден за опасный розыгрыш.
Напомним, дмитровские полицейские задержали жителя, растившего дома коноплю.
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