Беременная Лерчек назвала имя отца будущего ребенка
Беременная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на очередное заседание в сопровождении тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В беседе с журналистами Лерчек призналась, что именно Сквиччиарини является отцом ее будущего ребенка. Комментировать ход процесса она отказалась, но поделилась подробностями о своем самочувствии — по дороге в суд ее укачало и затошнило в машине.
Напомним, Чекалина находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Фигурантами также являются ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк.
О том, что блогерша ждет четвертого ребенка, стало известно в ноябре. Справку о беременности уже приобщили к материалам следствия.
