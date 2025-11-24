Беременная Лерчек назвала имя отца будущего ребенка

24 ноября 2025, 16:11

Блогерша Лерчек заявила, что тренер по танцам является отцом ее будущего ребенка

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на очередное заседание в сопровождении тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.