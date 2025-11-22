Бывший муж Лерчек выставил на продажу семейный особняк, но продолжает жить в нём

22 ноября 2025, 05:23

Super: бывший муж Лерчек выставил на продажу семейный особняк

Валерия и Артем Чекалины (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Экс‑супруг блогера Лерчек Артём Чекалин разместил объявление о продаже их общего коттеджа в элитном посёлке «Ильинка Лейнхаус». Об этом пишет Super.