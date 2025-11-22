Бывший муж Лерчек выставил на продажу семейный особняк, но продолжает жить в нём
Экс‑супруг блогера Лерчек Артём Чекалин разместил объявление о продаже их общего коттеджа в элитном посёлке «Ильинка Лейнхаус». Об этом пишет Super.
Продавец оценил жилье в 225 млн рублей. Площадь особняка составляет 450 кв. м. Он оборудован пятью спальнями и семью санузлами. Кроме того, в доме две кухни и просторная обеденная зона, а также имеется отдельная квартира с двумя спальнями для персонала.
Несмотря на то, что дом уже выставлен на рынок, Чекалин пока не съезжает. Он продолжает жить в особняке в ожидании покупателя.
Напомним, что Лерчек в настоящее время обустраивает личную жизнь в другом элитном доме. При этом ещё во время брака пара рассматривала возможность продажи этого коттеджа. О подобных планах телезвезда упоминала в одном из своих интервью.
