Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

Звезда Дома-2 Юлия Ефременкова не только занимается бизнесом, сдаёт квартиры в Москве и Краснодаре и ведёт свой блог, но и одна воспитывает двоих близнецов. Недавно она рассказала о плановом посещении врача из-за врождённых проблем со здоровьем у одного из близнецов, Даниэля.