Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

Исаак Виджраку и Ани Лорак/Каролина Куек (Кадр из видео: Телеграм @anilorak)
Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снова вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку.
Пара начала встречаться в 2023 году, напоминает StarHit. По крайней мере, именно тогда об этом стало известно широкой общественности. Предложение руки и сердца Каролина получила в свой 46-й день рождения, 27 сентября 2024 года.
Ещё до официальной помолвки на просторах Интернета ходили слухи, что певица и знойный испанец тайно поженились ещё в августе 2023 года. Впрочем, на прямой вопрос StarHin, состоят ли уже влюблённые в браке, Ани Лорак тогда ответила отрицательно. И вот теперь точно стало известно: они поженились.
Торжество произошло на Мальдивах в достаточно закрытой и интимной обстановке. Артистка и раньше говорила, что не планирует пышное и масштабное торжество.
Всё и прошло именно так, как она хотела — без большой помпы и широкой огласки. В своей социальной сети певица поделилась с поклонниками радостью по поводу «прекрасного события нашей жизни», как она выразилась, и поблагодарила всех за поддержку. Фанаты пришли в неистовый восторг и заваливают пару поздравлениями и пожеланиями счастливой совместной жизни.
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«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — так обращался Исаак к своей возлюбленной.
Ещё до официальной помолвки на просторах Интернета ходили слухи, что певица и знойный испанец тайно поженились ещё в августе 2023 года. Впрочем, на прямой вопрос StarHin, состоят ли уже влюблённые в браке, Ани Лорак тогда ответила отрицательно. И вот теперь точно стало известно: они поженились.
Торжество произошло на Мальдивах в достаточно закрытой и интимной обстановке. Артистка и раньше говорила, что не планирует пышное и масштабное торжество.
«Если Бог даст и все случится, то все будет в камерной атмосфере», — говорила Ани Лорак.
Всё и прошло именно так, как она хотела — без большой помпы и широкой огласки. В своей социальной сети певица поделилась с поклонниками радостью по поводу «прекрасного события нашей жизни», как она выразилась, и поблагодарила всех за поддержку. Фанаты пришли в неистовый восторг и заваливают пару поздравлениями и пожеланиями счастливой совместной жизни.
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Александр Бойцов