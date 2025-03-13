«Не получилось»: Лариса Долина строго оценила выступление сына Олега Газманова Родиона в шоу «Один в один»

Лариса Долина и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм @dolinaofficial)
В эфире телеканала «Россия» 14 марта выйдет восьмой специальный киновыпуск очередного сезона музыкального гранд-шоу «Один в один». Место в жюри займёт народная артистка РФ Лариса Долина, которая обычно достаточно строга к участникам проекта.
В предыдущем выпуске перевоплощение Юлии Савичевой в великую Елену Образцову настолько тронуло Николая Баскова и члена жюри Марину Мещерякову, что они буквально не могли сдержать слёз, когда делились воспоминаниями об оперной диве, передаёт издание «7дней.ru». Тем не менее, даже такое проникновенное перевоплощение не помогло Юлии — по итогам седьмого выпуска она заняла последнее место и практически потеряла шанс на победу в шоу.
Ещё один участник проекта — сын знаменитого Олега Газманова Родион. Ему нечасто удаётся получать высокие оценки от судей. Например, представленный им образ сексуального Тома Джонса Игорь Николаев оценил в четыре балла. А в следующем выпуске в кресле приглашённого члена жюри окажется Лариса Долина, которой предстоит оценивать образы героев кинофильмов. В частности, Родиону досталось изобразить Балбеса из «Кавказской пленницы» в исполнении легендарного Юрия Никулина.
Как стало известно изданию, Долина осталась далеко не в восторге от этого перевоплощения. По её мнению, великий клоун и лицедей с неповторимым голосом сам настолько великолепно изображал различных героев, что перевоплотиться в него самого практически невозможно.
О том, как оценят выступление Родиона Газманова другие члены жюри и смогут ли остальные участники проекта убедить Ларису Долину в своих способностях к перевоплощению, зрители смогут узнать уже в ближайшую пятницу.
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Ещё один участник проекта — сын знаменитого Олега Газманова Родион. Ему нечасто удаётся получать высокие оценки от судей. Например, представленный им образ сексуального Тома Джонса Игорь Николаев оценил в четыре балла. А в следующем выпуске в кресле приглашённого члена жюри окажется Лариса Долина, которой предстоит оценивать образы героев кинофильмов. В частности, Родиону досталось изобразить Балбеса из «Кавказской пленницы» в исполнении легендарного Юрия Никулина.
Как стало известно изданию, Долина осталась далеко не в восторге от этого перевоплощения. По её мнению, великий клоун и лицедей с неповторимым голосом сам настолько великолепно изображал различных героев, что перевоплотиться в него самого практически невозможно.
«Проблема в том, что голос Никулина никто не сможет озвучить. Даже у Лёши Чумакова не получилось, а он у нас — номер один в этом смысле. Я ждала: неужели сейчас услышу голос любимого артиста? Увы, не получилось. А в остальном — сутулость, суетливость в движениях, характерные ужимки — это всё было, за это спасибо», — сказала Долина.
О том, как оценят выступление Родиона Газманова другие члены жюри и смогут ли остальные участники проекта убедить Ларису Долину в своих способностях к перевоплощению, зрители смогут узнать уже в ближайшую пятницу.
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Александр Бойцов