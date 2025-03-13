«Не получилось»: Лариса Долина строго оценила выступление сына Олега Газманова Родиона в шоу «Один в один»

Актриса Галь Гадот никогда не была откровенна в вопросах личной жизни. Многие фанаты и не могли подумать о том, что в свои 39 лет «Чудо-женщина» уже является многодетной матерью. У Гадот четыре ребенка, при чем вынашивание последнего прошло для актрисы не совсем гладко.