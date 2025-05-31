Беременная невеста Тимати показала живот
Беременная возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала живот в соцсетях. Будущая мама регулярно проводит смелые фотосессии.
Изначально беременность невестки «засветила» мать рэп-исполнителя Симона. После Валентина подтвердила информацию.
В этот раз у нее был лаконичный образ: короткие шорты, чулки и кроп-топ с длинными рукавами. Живот говорит о внушительном сроке беременности. Рядом с Валентиной была ее собака Киви, пока хозяйка принимала томные позы.
Девушка не маскирует свое положение. Наоборот, она демонстрирует его, пользуясь откровенными нарядами. Некоторое время назад Валентина Иванова говорила о проблемах с венами.
*Запрещен в РФ
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