Беременная невестка Валерии показала округлившийся живот на пляже в Дубае

Лиана Шульгина (фото: соцсети)
Беременная невестка Валерии устроила зрелищную съёмку в Дубае. 27-летняя Лиана Шульгина показала, как изменилась её фигура в ожидании ребёнка.
Младший сын народной артистки России Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Пара уже знает, что у них родится сын. Сейчас супруги наслаждаются отдыхом в Дубае.
Лиана устроила фотосессию на пляже в лучах закатного солнца. Девушка надела верх от бикини, расшитого драгоценными камнями, и полупрозрачную юбку в пол.
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Лиана устроила фотосессию на пляже в лучах закатного солнца. Девушка надела верх от бикини, расшитого драгоценными камнями, и полупрозрачную юбку в пол.
«28 недель, а я всё не могу поверить что скоро нас будет четверо, каждый день наполнен предвкушением и особенной нежностью. Помню, как в первую беременность не хотелось фотосессий — казалось, что я выгляжу не так, а сейчас просто наслаждаюсь каждым моментом! Этим закатом, этим состоянием, этим ощущением легкости», – поделилась Лиана Шульгина.В комментариях пользователи обсудили фотосессию. Лиане сделали много комплиментов, подчеркнув её прекрасные формы даже во время беременности, а также отметив, что ожидание ребёнка – это самое счастливое время в жизни каждой женщины.
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Анастасия Чинкова