Беременная невестка Валерии тяжело заболела из-за бабушки мужа – нашли букет осложнений и выписали антибиотики

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)
Невестка Валерии в конце апреля станет мамой во второй рах. В целом беременности Лианы Шульгиной протекает хорошо, но она подхватила неприятный вирус, которым переболела вся семья. Протекала болезнь очень тяжело.
Жена Арсения Шульгина сообщила подписчикам, что заразилась от бабушки своего супруга, с которой практически не виделась. Сначала у неё появилась боль в горле, затем насморк и сильный кашель. Когда будущая мама забила тревогу, врачи обнаружили у неё целый букет осложнений: синусит, отит, ангину. В итоге ей пришлось пропить курс антибиотиков.
Девушка вернётся в Россию весной. Она планирует рожать в одной из московских клиник.
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«Сейчас у меня 31-я неделя, и я заболела. Дело дошло до антибиотиков. Самое интересное, что за всё время беременности переболели вокруг меня абсолютно все, уже по несколько раз... У меня ужасно чесалось горло и болело, потом всё ушло вниз, начался кашель, появилась сильная заложенность носа, туда же головная боль, болело всё тело, сводило мышцы. Я поехала к врачу, врач сказал, что у меня синусит, отит, ангина...», – поделилась с поклонниками Шульгина.В настоящее время невестка Валерии чувствует себя уже лучше, но мучается от того, что нельзя пользоваться каплями для носа. Но на её здоровье благоприятно влияет тёплый климат в Дубае, где Лиана с Арсением живут с прошлого года.
Девушка вернётся в Россию весной. Она планирует рожать в одной из московских клиник.
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Анастасия Чинкова