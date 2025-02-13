«Жалею, что у меня нет отдельной спальни»: Валерия рассказала о семейной жизни с Пригожиным

Иосиф Пригожин и Валерия (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они женаты уже более 20 лет, но это не значит, что они во всём согласны друг с другом. Певица и продюсер сняли трендовых ролик и рассказали, что для них «норм» и «стрём» в отношениях.
Первый же вопрос вызвал разногласия. Валерия отметила, что считает нормальным, когда партнёры спят в разных комнатах. Иосиф же придерживается противоположного мнения.
Зато Пригожин и Валерия сошлись во мнении, что не хотят отдыхать отдельно друг от друга, и не имеют ничего против, его женщина в браке не готовит для мужа.
При этом оба они не приемлют общение с бывшими. Однако Валерия уточнила: «Смотря, с какими бывшими». Сама она прекрасно общается с бывшей супругой Пригожина и его дочкой Данаей.
Также Иосиф отметил, что любит выбирать одежду для супруги. В ответ на это Валерия отметила, что ей нравится, когда муж даёт советы, но ни в коем случае не диктует, что носить. Зато супруги осудили мужчин, которые советуют соим женщинам делать пластические операции.
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«А если храпит твой партнер? Я иногда жалею, что у меня нет отдельной комнаты», – заявила супругу звезда.
Зато Пригожин и Валерия сошлись во мнении, что не хотят отдыхать отдельно друг от друга, и не имеют ничего против, его женщина в браке не готовит для мужа.
При этом оба они не приемлют общение с бывшими. Однако Валерия уточнила: «Смотря, с какими бывшими». Сама она прекрасно общается с бывшей супругой Пригожина и его дочкой Данаей.
Также Иосиф отметил, что любит выбирать одежду для супруги. В ответ на это Валерия отметила, что ей нравится, когда муж даёт советы, но ни в коем случае не диктует, что носить. Зато супруги осудили мужчин, которые советуют соим женщинам делать пластические операции.
«Это вообще! Кому такой муж нужен?! Пусть идёт и ищет мисс-совершенство. Это точно не наш вариант», – эмоционального отметила Валерия.Читайте также:
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Анастасия Чинкова