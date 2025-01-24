«Невозможно даже моргать»: беременная невестка Валерии сообщила о страшных приступах боли

Лиана Шульгина (фото: соцсети)
Беременная невестка Валерии, жена Арсения Шульгина, рассказала об ухудшении состояния здоровья и госпитализацию.
На днях у Лианы, находящейся на 27-й неделе беременности, ухудшилось состояние. Она попала в больницу с подозрением на анемию, после чего ей сделали капельницу с препаратом железа и отпустили домой. По возвращению девушка подумала, что ей стало лучше, однако она ошибалась.
Накануне вечером у супруги Арсения Шульгина случился сильный приступ мигрени. Девушка рассказала, что пара заказала пиццу и включила фильм, как вдруг началась страшная боль.
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Накануне вечером у супруги Арсения Шульгина случился сильный приступ мигрени. Девушка рассказала, что пара заказала пиццу и включила фильм, как вдруг началась страшная боль.
«Как по щелчку, сильная мигрень с пульсирующей болью, слабость, головокружение, голова как будто вот-вот взорвётся, было невозможно даже моргать, думала, придётся вызывать скорую... Похожий приступ был на 10-й неделе посреди ночи», – рассказала Лиана.При этом девушка поделилась, что во время первой беременности не сталкивалась с такими болями, даже при ОРВИ и коронавирусе.
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Анастасия Чинкова