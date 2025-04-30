Беременная пятым ребенком невестка Виктора Дробыша заявила, что «пережила ад»

Александра Гуркова (Фото: Instagram* @sashaholidaymusic)
Известная певица Александра Гуркова, супруга старшего сына известного российского продюсера Виктора Дробыша, поделилась своей историей борьбы с коронавирусом во время очередной беременности. Об этом пишет «Voice».
Гуркова откровенно поведала о тяжелых переживаниях, связанных с болезнью. После заражения COVID-19 будущая мама оказалась погруженной в состояние тревоги и страха перед будущим материнством. Болезнь вызвала серьезные эмоциональные потрясения, включая регулярные приступы паники и бессонницу.
Однако несмотря на трудности, Александру поддерживали близкие люди, благодаря чему ей удалось восстановиться примерно за два месяца. Несмотря на физическое и эмоциональное истощение, плод благополучно закрепился.
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«Я заболела ковидом, вот тут, если честно, начался настоящий ад на земле», — поделилась она.
Однако несмотря на трудности, Александру поддерживали близкие люди, благодаря чему ей удалось восстановиться примерно за два месяца. Несмотря на физическое и эмоциональное истощение, плод благополучно закрепился.
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Дарья Осипова