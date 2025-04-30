«Проститутки, наркотики и физическое насилие»: Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала о причинах разрыва с блогером

Повышенным вниманием мужчин после родов стала пользоваться бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) модель Анастасия Решетова. Девушка ответила в соцсетях одной из фанаток на ее переживания, что после того, как она станет мамой, противоположный пол перестанет интересоваться ею.