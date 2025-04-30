«Проститутки, наркотики и физическое насилие»: Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала о причинах разрыва с блогером

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)
Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева была замужем за блогером Амираном Сардаровым. Пара рассталась после громкого скандала. Как оказалось, это стало не первой проблемой в личной жизни супругов.
Расставание пары случилось после того, как Амиран выложил в интернет интимное фото с Тилляевой. На нем девушка позирует без нижнего белья. По признанию Марьям, на нее тогда свалилась волна хейта. Даже родители сказали ей, что теперь она не их дочь. Девушка до их пор не понимает причин такого поступка Амирана.
Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)
Как объясняет Тилляева, развод с Сардаровым она планировала и ранее. Как оказалось, блогер сильно изменился после возвращения в Россию. За попытками вернуть былую популярность он совершенно перестал заботиться о девушке. К тому же Амиран изменял ей и даже применял физическое насилие к дочке экс-президента.
Уже в Москве брак пары просуществовал всего две недели. После этого Тилляева приняла решение развестись, так как уже не узнавала своего возлюбленного.
Дело в том, что когда они жили в США, Амиран был совершенно другим. Как потом поняла Марьям, в Штатах у блогера была депрессия, а уже в России он показал свое истинное лицо. Дошло до того, что Тилляевой попали видеоролики с изменами Сардарова. Зачем он снимал интимные видео с девушками, Марьям не может понять до сих пор.
Читайте также:
«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой
«Только на пользу»: Бывшая Тимати пользуется повышенным вниманием мужчин после родов
«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну
«Амиран сказал: „Маша, у меня есть замечательная идея. Я хочу сделать контент“. Проходит десять минут, и он выкладывает голую фотографию. Я офигеваю от жизни. Потому что как так можно? Почему? Зачем? А он: „Ты не понимаешь это хайп. Это пиар. У Пэрис Хилтон и Ксении Собчак это было. Успокойся, сейчас ты станешь звездой!“ Я не понимаю, как вообще с этим жить. Мне начинают родители звонить: „Ты нам больше не дочка!“», — цитирует Марьям Starhit.
Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)
Как объясняет Тилляева, развод с Сардаровым она планировала и ранее. Как оказалось, блогер сильно изменился после возвращения в Россию. За попытками вернуть былую популярность он совершенно перестал заботиться о девушке. К тому же Амиран изменял ей и даже применял физическое насилие к дочке экс-президента.
«Когда мы переехали в Россию, начался какой-то ужас. Были пропадания по двое суток, были какие-то проститутки, наркотики… И я какое-то время это терпела, потому что я не общалась тогда со своей семьей, у меня не было финансовой поддержки, мне было просто некуда уходить. А потом, когда это дошло уже до физического насилия, я ушла, потому что мне стало очень-очень сложно», — говорит Марьям.
«Не соответствуют интересам национальной безопасности»: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию
Уже в Москве брак пары просуществовал всего две недели. После этого Тилляева приняла решение развестись, так как уже не узнавала своего возлюбленного.
Дело в том, что когда они жили в США, Амиран был совершенно другим. Как потом поняла Марьям, в Штатах у блогера была депрессия, а уже в России он показал свое истинное лицо. Дошло до того, что Тилляевой попали видеоролики с изменами Сардарова. Зачем он снимал интимные видео с девушками, Марьям не может понять до сих пор.
Читайте также:
«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой
«Только на пользу»: Бывшая Тимати пользуется повышенным вниманием мужчин после родов
«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну
Иван Мусатов