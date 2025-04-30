«С такими деньгами и полное отсутствие вкуса»: Ксения Собчак столкнулась с хейтом из-за своего образа

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак одна из главных любительниц экспериментов в российском шоу-бизнесе. Звезда регулярно примеряет новые образы, которые часто не пользуются одобрением у публики.
Недавно Собчак в своем telegram-канале опубликовала образ, в котором прогуливалась по Москве. Кто-то с восторгом принял эпатажный вид Ксении. При этом не обошлось и без недоброжелателей.
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
В особенности публика обратила внимание на сапоги Ксении. Кто-то похвалил необычный вид обуви от бренда Acne Studios. При этом одна из подписчиц написала кратко:
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Как оказалось, стоимость данных сапог равняется 1450 долларов. Если переводить в рубли, то это чуть выше 118 тысяч. Сама же Ксения скандальный пост прокомментировала так:
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«Это из разряда "Ну не знала, как выпендриться". С такими деньгами и полное отсутствие вкуса. Ужас», — пишет одна из подписчиц под постом Собчак.
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
В особенности публика обратила внимание на сапоги Ксении. Кто-то похвалил необычный вид обуви от бренда Acne Studios. При этом одна из подписчиц написала кратко:
«Какие страшные сапоги».
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Как оказалось, стоимость данных сапог равняется 1450 долларов. Если переводить в рубли, то это чуть выше 118 тысяч. Сама же Ксения скандальный пост прокомментировала так:
«Формула счастья проста – ждать и хотеть отдыха, а потом ждать и скучать по работе».
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Иван Мусатов