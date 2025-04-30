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«С такими деньгами и полное отсутствие вкуса»: Ксения Собчак столкнулась с хейтом из-за своего образа

Подписчики раскритиковали эпатажные сапоги Ксении Собчак
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак одна из главных любительниц экспериментов в российском шоу-бизнесе. Звезда регулярно примеряет новые образы, которые часто не пользуются одобрением у публики.
Недавно Собчак в своем telegram-канале опубликовала образ, в котором прогуливалась по Москве. Кто-то с восторгом принял эпатажный вид Ксении. При этом не обошлось и без недоброжелателей.

«Это из разряда "Ну не знала, как выпендриться". С такими деньгами и полное отсутствие вкуса. Ужас», — пишет одна из подписчиц под постом Собчак.

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

В особенности публика обратила внимание на сапоги Ксении. Кто-то похвалил необычный вид обуви от бренда Acne Studios. При этом одна из подписчиц написала кратко:

«Какие страшные сапоги».

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Как оказалось, стоимость данных сапог равняется 1450 долларов. Если переводить в рубли, то это чуть выше 118 тысяч. Сама же Ксения скандальный пост прокомментировала так:

«Формула счастья проста – ждать и хотеть отдыха, а потом ждать и скучать по работе».

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#критика
«Проститутки, наркотики и физическое насилие»: Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала о причинах разрыва с блогером
Амиран Сардаров изменял своей экс-супруге Марьям Тилляевой
30 апреля 2025, 03:04

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)

Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева была замужем за блогером Амираном Сардаровым. Пара рассталась после громкого скандала. Как оказалось, это стало не первой проблемой в личной жизни супругов.
Расставание пары случилось после того, как Амиран выложил в интернет интимное фото с Тилляевой. На нем девушка позирует без нижнего белья. По признанию Марьям, на нее тогда свалилась волна хейта. Даже родители сказали ей, что теперь она не их дочь. Девушка до их пор не понимает причин такого поступка Амирана.

«Амиран сказал: „Маша, у меня есть замечательная идея. Я хочу сделать контент“. Проходит десять минут, и он выкладывает голую фотографию. Я офигеваю от жизни. Потому что как так можно? Почему? Зачем? А он: „Ты не понимаешь это хайп. Это пиар. У Пэрис Хилтон и Ксении Собчак это было. Успокойся, сейчас ты станешь звездой!“ Я не понимаю, как вообще с этим жить. Мне начинают родители звонить: „Ты нам больше не дочка!“», — цитирует Марьям Starhit.

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)

Как объясняет Тилляева, развод с Сардаровым она планировала и ранее. Как оказалось, блогер сильно изменился после возвращения в Россию. За попытками вернуть былую популярность он совершенно перестал заботиться о девушке. К тому же Амиран изменял ей и даже применял физическое насилие к дочке экс-президента.

«Когда мы переехали в Россию, начался какой-то ужас. Были пропадания по двое суток, были какие-то проститутки, наркотики… И я какое-то время это терпела, потому что я не общалась тогда со своей семьей, у меня не было финансовой поддержки, мне было просто некуда уходить. А потом, когда это дошло уже до физического насилия, я ушла, потому что мне стало очень-очень сложно», — говорит Марьям.

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«Не соответствуют интересам национальной безопасности»: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию
Уже в Москве брак пары просуществовал всего две недели. После этого Тилляева приняла решение развестись, так как уже не узнавала своего возлюбленного.

Дело в том, что когда они жили в США, Амиран был совершенно другим. Как потом поняла Марьям, в Штатах у блогера была депрессия, а уже в России он показал свое истинное лицо. Дошло до того, что Тилляевой попали видеоролики с изменами Сардарова. Зачем он снимал интимные видео с девушками, Марьям не может понять до сих пор.

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Актриса Равшана Куркова выложила милое видео с дочкой
30 апреля 2025, 01:06

Фото: iStock/ulkas

Актриса Равшана Куркова опубликовала милое видео со своей дочкой. Этим поделились в telegram-канале «Звездная пыль».
«Равшана Куркова показала милое видео со своей дочкой. Ну что за чудо-девочка», — говорится в сообщении.

Ранее редакция «Радио 1» рассказывала о скандальных признаниях матери актрисы Равшаны Курковой. На ее жизненном пути было место как и интимным отношениям с олигархами для получения финансирования фильмов, так и использование своей красоты для личной выгоды.

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«Не соответствуют интересам национальной безопасности»: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию
Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за несоответствия нацбезопасности
30 апреля 2025, 00:39

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за того, что она «не соответствует интересам национальной безопасности». Об этом сообщает Shot.
«Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Теперь дочери Аллы Пугачевой придется отменять летние концерты, которые были запланированы в этой балтийской республике», — говорится в сообщении telegram-канала.

Данное распоряжение последовало от госбезопасности страны. Ведомство посчитало, что выступления артистки «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии». Нежелательным лицом Орбакайте стала из-за своих выступлений в Крыму. При этом под угрозой концерт Кристины в литовском Вильнюсе. Премьер страны Гинтаутас Палуцкас ранее призвал певицу определиться со своей позицией на тему СВО.

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«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой
Волочкова: В меня очень многие влюблены, и это прекрасно
29 апреля 2025, 23:15

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Анастасия Волочкова заявила, что не знакома с шоуменом Стасом Барецким, который ранее сообщил о готовности спасти её от алкоголизма в личной клинике и жить вместе в замке Аллы Пугачевой в Подмосковье.
«Я даже не знаю, честно говоря, такого человека и вообще, о ком идет речь. В меня очень многие влюблены, и это прекрасно», — сказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в замке Пугачевой в подмосковном поселке Грязи. Мужчина уверен, что экс-прима влюблена в него, и выразил готовность завести совместных детей. Барецкий также заявил, что Волочкова в личной переписке приняла его предложение.

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Живущая в США дочь Евгения Петросяна впервые прокомментировала ситуацию с его квартирой
Дочь Петросяна впервые ответила на вопрос об отношениях с отцом
29 апреля 2025, 19:40

Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @petrosyanevgeny)

Викторина Петросянц впервые за долгое время дала комментарий об отношениях с отцом. Об этом сообщает kp.ru.
Женщина пояснила, что не общается с отцом.

«И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — добавила Викторина.

Отношения юмориста с дочерью ухудшились в 2018 году после его развода с Еленой Степаненко. По слухам, Викторина не приняла его новую супругу Татьяну Брухунову. Дочь Петросяна на сегодняшний день проживает в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве.

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*Запрещен в РФ
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