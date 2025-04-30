Актриса Равшана Куркова выложила милое видео с дочкой

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как воспринимают происходящее их дети. В разговоре с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» главред RT призналась, что не пускает дочерей и сына к отцу в больницу.