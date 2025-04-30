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Актриса Равшана Куркова выложила милое видео с дочкой

Фото: iStock/ulkas

Фото: iStock/ulkas

Актриса Равшана Куркова опубликовала милое видео со своей дочкой. Этим поделились в telegram-канале «Звездная пыль».
«Равшана Куркова показала милое видео со своей дочкой. Ну что за чудо-девочка», — говорится в сообщении.

Ранее редакция «Радио 1» рассказывала о скандальных признаниях матери актрисы Равшаны Курковой. На ее жизненном пути было место как и интимным отношениям с олигархами для получения финансирования фильмов, так и использование своей красоты для личной выгоды.

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«Не соответствуют интересам национальной безопасности»: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию
Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за несоответствия нацбезопасности
30 апреля 2025, 00:39

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за того, что она «не соответствует интересам национальной безопасности». Об этом сообщает Shot.
«Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Теперь дочери Аллы Пугачевой придется отменять летние концерты, которые были запланированы в этой балтийской республике», — говорится в сообщении telegram-канала.

Данное распоряжение последовало от госбезопасности страны. Ведомство посчитало, что выступления артистки «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии». Нежелательным лицом Орбакайте стала из-за своих выступлений в Крыму. При этом под угрозой концерт Кристины в литовском Вильнюсе. Премьер страны Гинтаутас Палуцкас ранее призвал певицу определиться со своей позицией на тему СВО.

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«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой
Волочкова: В меня очень многие влюблены, и это прекрасно
29 апреля 2025, 23:15

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Анастасия Волочкова заявила, что не знакома с шоуменом Стасом Барецким, который ранее сообщил о готовности спасти её от алкоголизма в личной клинике и жить вместе в замке Аллы Пугачевой в Подмосковье.
«Я даже не знаю, честно говоря, такого человека и вообще, о ком идет речь. В меня очень многие влюблены, и это прекрасно», — сказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в замке Пугачевой в подмосковном поселке Грязи. Мужчина уверен, что экс-прима влюблена в него, и выразил готовность завести совместных детей. Барецкий также заявил, что Волочкова в личной переписке приняла его предложение.

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Живущая в США дочь Евгения Петросяна впервые прокомментировала ситуацию с его квартирой
Дочь Петросяна впервые ответила на вопрос об отношениях с отцом
29 апреля 2025, 19:40

Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @petrosyanevgeny)

Викторина Петросянц впервые за долгое время дала комментарий об отношениях с отцом. Об этом сообщает kp.ru.
Женщина пояснила, что не общается с отцом.

«И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — добавила Викторина.

Отношения юмориста с дочерью ухудшились в 2018 году после его развода с Еленой Степаненко. По слухам, Викторина не приняла его новую супругу Татьяну Брухунову. Дочь Петросяна на сегодняшний день проживает в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве.

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«Только на пользу»: Бывшая Тимати пользуется повышенным вниманием мужчин после родов
Решетова заявила, что после родов стала пользоваться вниманием мужчин
29 апреля 2025, 19:19

Анастасия Решетова (Фото: Instagram*/volkonskaya.reshetova)

Повышенным вниманием мужчин после родов стала пользоваться бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) модель Анастасия Решетова. Девушка ответила в соцсетях одной из фанаток на ее переживания, что после того, как она станет мамой, противоположный пол перестанет интересоваться ею.
«Честно говоря, наоборот! Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моем случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму. Пусть и у вас будет также! Не бойтесь ничего и не следуйте стереотипам», — ответила Решетова.
Модель родила от Тимати сына Ратмира в 2019 году. Через год после рождения малыша пара разошлась, но смогла сохранить нормальные отношения.

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«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну
Маргарита Симоньян не пускает детей в клинику к Тиграну Кеосаяну ради их психики
29 апреля 2025, 19:08

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как воспринимают происходящее их дети. В разговоре с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» главред RT призналась, что не пускает дочерей и сына к отцу в больницу.
Симоньян не считает, что ее супругу стало бы лучше от этого. По ее словам, Тигран беспокоится за психику детей.

«Более того, если он слышит и понимает, я думаю, он бы даже меня отругал за это, если бы я детей притащила в больницу», — сообщила Маргарита.

Симоньян отмечает, что именно вера помогает ей не опускать руки.

В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.

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