Актриса Равшана Куркова выложила милое видео с дочкой

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Актриса Равшана Куркова опубликовала милое видео со своей дочкой. Этим поделились в telegram-канале «Звездная пыль».
«Равшана Куркова показала милое видео со своей дочкой. Ну что за чудо-девочка», — говорится в сообщении.
Ранее редакция «Радио 1» рассказывала о скандальных признаниях матери актрисы Равшаны Курковой. На ее жизненном пути было место как и интимным отношениям с олигархами для получения финансирования фильмов, так и использование своей красоты для личной выгоды.
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Иван Мусатов