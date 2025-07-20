Беременная Регина Тодоренко приехала на VK Fest в машине скорой помощи
Беременная третьим ребенком Регина Тодоренко необычным образом появилась на фестивале VK Fest — телеведущая приехала в машине скорой помощи. Об этом сообщает Woman.ru.
Дождь не стал преградой для посещения мероприятия. Звезда прошлась по ковровой дорожке в объемном платье нежно-голубого цвета, подчеркнувшем округлившийся живот.
Регина долгое время не комментировала слухи о беременности. Лишь на седьмом месяце она официально подтвердила новость, объяснив, что хотела прожить трепетный момент вместе с семьей. В конце июня Тодоренко рассказала, что снова станет мамой мальчика.
Напомним, артистка состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двух сыновей — шестилетнего Михаила и пятилетнего Мирослава.
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