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«Продолжает пиарить части тела стареющей дивы»: Адвокат семьи Тиммы высказалась об Анне Седоковой

Адвокат семьи Тиммы Гаврилова назвала Седокову «стареющей дивой»
Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Адвокат семьи почившего баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова вновь нелестно высказалась о певице Анне Седоковой в соцсетях.



Юриста возмущает, что звезда ведет праздный образ жизни, а некий Telegram-канал якобы «блокирует вопрошающих и продолжает глупо пиарить выступающие части тела стареющей дивы!». Гаврилова добавила, что Седокова не испытывает «внутренних терзаний» на фоне трагедии с экс-супругом. Исполнительница говорила, что выбирает «путь сильного человека».

По мнению Гавриловой, экс-солистка группы «ВИА Гра» демонстрирует равнодушие, пока другие люди вокруг переживают о случившемся. Адвокат активно доносила до следствия мнение о том, что селебрити может быть причастна к смерти Тиммы. К слову, Гаврилову уже упрекнули пользователи, обвинив ее в непрофессионализме.

Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Звезде спорта было 32 года. После трагедии Седокову стали «травить» в интернете.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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