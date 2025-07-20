«Продолжает пиарить части тела стареющей дивы»: Адвокат семьи Тиммы высказалась об Анне Седоковой

20 июля 2025, 14:32

Адвокат семьи Тиммы Гаврилова назвала Седокову «стареющей дивой»

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Адвокат семьи почившего баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова вновь нелестно высказалась о певице Анне Седоковой в соцсетях.