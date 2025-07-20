«Продолжает пиарить части тела стареющей дивы»: Адвокат семьи Тиммы высказалась об Анне Седоковой
Адвокат семьи почившего баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова вновь нелестно высказалась о певице Анне Седоковой в соцсетях.
Юриста возмущает, что звезда ведет праздный образ жизни, а некий Telegram-канал якобы «блокирует вопрошающих и продолжает глупо пиарить выступающие части тела стареющей дивы!». Гаврилова добавила, что Седокова не испытывает «внутренних терзаний» на фоне трагедии с экс-супругом. Исполнительница говорила, что выбирает «путь сильного человека».
По мнению Гавриловой, экс-солистка группы «ВИА Гра» демонстрирует равнодушие, пока другие люди вокруг переживают о случившемся. Адвокат активно доносила до следствия мнение о том, что селебрити может быть причастна к смерти Тиммы. К слову, Гаврилову уже упрекнули пользователи, обвинив ее в непрофессионализме.
Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Звезде спорта было 32 года. После трагедии Седокову стали «травить» в интернете.
*Запрещен в РФ
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