Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале – видео

Рианна (Фото: Инстаграм*/badgalriri)
В Сети распространилось видео, на котором беременная Рианна расцеловала охранника. Сотрудник Каннского фестиваля протянул руку многодетной маме, чтобы помочь спуститься по лестнице.
Сначала певица не заметила трогательный жест, а после принялась сердечно благодарить мужчину. Но сделала это по-своему, одарив поцелуями в обе щеки. За такой нежный порыв поклонники осыпали звезду комплиментами.
К слову, Рианна посетила Каннский фестиваль впервые за восемь лет. Сейчас она, ожидая третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky, не боится выходить в свет.
Читайте также:
Назад в нулевые: Брэд Питт вновь кардинально сменил имидж
Джессика Альба закрутила новый роман спустя 3 месяца после развода с Кэшем Уорреном
Пила водку и спорила со стюардессой: почему Бритни Спирс забрали в полицию
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
К слову, Рианна посетила Каннский фестиваль впервые за восемь лет. Сейчас она, ожидая третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky, не боится выходить в свет.
Читайте также:
Назад в нулевые: Брэд Питт вновь кардинально сменил имидж
Джессика Альба закрутила новый роман спустя 3 месяца после развода с Кэшем Уорреном
Пила водку и спорила со стюардессой: почему Бритни Спирс забрали в полицию
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Лидия Пономарева