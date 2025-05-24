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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале – видео

Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале – видео

Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале
Рианна (Фото: Инстаграм*/badgalriri)

Рианна (Фото: Инстаграм*/badgalriri)

В Сети распространилось видео, на котором беременная Рианна расцеловала охранника. Сотрудник Каннского фестиваля протянул руку многодетной маме, чтобы помочь спуститься по лестнице.
Сначала певица не заметила трогательный жест, а после принялась сердечно благодарить мужчину. Но сделала это по-своему, одарив поцелуями в обе щеки. За такой нежный порыв поклонники осыпали звезду комплиментами.



К слову, Рианна посетила Каннский фестиваль впервые за восемь лет. Сейчас она, ожидая третьего ребенка от рэпера A$AP Rocky, не боится выходить в свет.

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#фестиваль
#певица
#звёзды
#шоу-бизнес
#беременность
Сергей Жуков опубликовал архивное фото с младшим братом – копией его сына Энджела
Сергей Жуков показал архивное фото с младшим братом в его день рождения
24 мая 2025, 19:41

Михаил и Сергей Жуковы (фото: Instagram* @zhukovm)

Сергей Жуков опубликовал архивную фотографию с младшим братом в его день рождения.
Михаил и Сергей Жуковы (фото: Instagram* @sezhukov)

Брат солиста группы «Руки Вверх» Михаил отметил 42-летие 23 мая. В честь этого события Сергей опубликовал в личном блоге пост с душевным поздравлением.

«Мишанечка! Ты в этом году снова стал папой, ты должен быть очень счастлив – и этот год точно будет для тебя очень удачным! Здоровья тебе крепкого, мой младшенький, тысяч волшебных вечеров вместе с любимой семьёй, творческих побед и свершений, и нам с тобой больше совместных семейных вылазок на рыбалку. Люблю тебя, братик!», – написал Сергей Жуков.
К слову, поклонников артиста привлекло не только трогательное поздравление, но и невероятное сходство Михаила со старшим сыном Сергея – Энджелом. В комментариях под постом многие написали, что все трое будто бы являются клонами друг друга.

Энджел Жуков (фото: Instagram* @zhukovangel)

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#поздравление
#фото
#пост
#день рождения
#семья
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Ольга Орлова устроила фотосессию в бикини в бане
24 мая 2025, 19:19

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

47-летняя певица Ольга Орлова пошла в баню и показала фигуру в купальнике.
Экс-солистка группы «Блестящие» с иронией относится к себе и собственной фигуре. Орлова может посмеяться над собой и нелепыми фотографиями. Однако она следит за своим телом: артистка постоянно посещает тренажерный зал и старается следить за питанием.

Орлова решила провести выходной в бане. Она пошутила, что другие дамы идут в стильные рестораны на Патриарших прудах, в то время как зрелые женщины отдают предпочтение девичникам в бане.

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)


Певица показала красиво украшенный стол со многими традиционными русскими блюдами и соленьями. Ольга появилась в купальнике. Она выбрала черный купальник в спортивном стиле. Орлова встала боком и продемонстрировала свое подтянутое тело.

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Молодая супруга Петросяна снялась с популярной куклой Лабубу – фото

Ксения Бородина раскритиковала российские бренды, которые не присылают ей вещи в подарок и «не благодарят»

Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале – видео

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#артист
#баня
#фотография
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Молодая супруга Петросяна снялась с популярной куклой Лабубу – фото
24 мая 2025, 18:44

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова сейчас путешествует по Китаю. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.
Брухунова предстала на снимке в голубом платье с широким воротником, плетеной шляпе и солнцезащитных очках. В руках жена юмориста держала Лабубу.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей. Лабуба представляет собой фигурку или брелок. Все они продаются в одинаковых закрытых упаковках, поэтому покупатели заранее не знают, какой им попадётся дизайн.

Лабубу придумал гонконгский художник Касинг Лунг ещё в 2015 году. Она является героиней его иллюстрированной книги The Monsters. Лабубу представляют собой эльфов размером с котёнка, которые отличаются заострёнными ушами и зубастой улыбкой.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#игрушки
#фото
#дизайн
#покупатели
#соцсети
#китай
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Ксения Бородина раскритиковала российские бренды, которые не присылают ей вещи в подарок и «не благодарят»
Ксения Бородина раскритиковала российский бренды
24 мая 2025, 18:24

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о российских брендах в своем личном блоге.
Со слов звезды, ей часто пишут поклонники и просят рассказать, где она купила определенную вещь. Бородину возмутило, что бренды не присылают вещи в подарок, когда видят на ней их одежду.

«Лояльность — это понимание, что человек носит ваши вещи, выставляет их, огромная аудитория это видит и они готовы сотрудничать», — выразила свое мнение Ксения в соцсетях.

Телеведущая уточнила, что у нее нет желания делиться ссылками на одежду, за покупку которого бренд «не благодарит» знаменитость и «не присылает ни одной вещи в подарок».

«Особенно мне «нравится», когда ты покупаешь вещи, выходишь в них на красные дорожки, а потом бренды берут (не спросив) выставляют это у себя. Поучитесь у западных брендов как сотрудничать с блогерами и публичными людьми», — негодовала звезда.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#одежда
#бренд
#звёзды
#сотрудничество
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«С шиком»: Сергей Соседов раскрыл траты на отпуск
Сергей Соседов рассказал о тратах на отпуск
24 мая 2025, 18:19

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Соседов любит путешествовать, однако ему не всегда удаётся найти время на отдых. Музыкальный критик рассказал о своём привычном формате проведения отпуска.
«Обычно на отдых у меня уходит 200-250 тысяч. Это для меня более чем хороший отдых, с шиком: с хорошим питанием, с экскурсиями, с развлечениями. Некоторые тратят и по три миллиона, я знаю. Но я не вкладываю в отдых шопинг. Покупки в мои расходы не входят», – отметил телеведущий в беседе с URA.ru.
Соседов подчеркнул, что в его траты входят билет на самолёт труда и обратно, номер в гостинице, питание, экскурсии, развлечения и посещение парка аттракционов.

Критик также отметил, что ему не очень нравится в Сочи, поскольку там, по его словам, мало зелени и очень каменистые пляжи.

Больше всего Соседову по душе Крым – Ялта и Феодосия, где он очень любит отдыхать.

Впрочем, пляжный отдых не так интересен Сергею, поскольку он нехорошо плавает и быстро обгорает на солнце. В связи с этим, он предпочитает экскурсионные туры.

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#траты
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